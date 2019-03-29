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Epic Fair Festivali’nde Ada Sahnesi Red Bull Music’e emanet olacak

İzmir'de düzenlenen müzik festivali Epic Fair, bu yıl da Red Bull Music ile bir iş birliği gerçekleştirecek. 20 Nisan Cumartesi günü İzmir Kültür Park’ta yapılacak olan Epic Fair’deki Red Bull Music Ada Sahnesi’nde; İnsanlar, Islandman, Vaudou Game, Hedonutopia ve Brek gibi isimler performans gösterecek.

Epic Fair Festivali’nde Ada Sahnesi Red Bull Music’e emanet olacak

İzmir'de düzenlenen müzik festivali Epic Fair, bu yıl da Red Bull Music ile bir iş birliği gerçekleştirecek. 20 Nisan Cumartesi günü İzmir Kültür Park’ta yapılacak olan Epic Fair’deki Red Bull Music Ada Sahnesi’nde; İnsanlar, Islandman, Vaudou Game, Hedonutopia ve Brek gibi isimler performans gösterecek.

29 Mart 2019 Cuma 14:08
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Epic Fair Festivali’nde Ada Sahnesi Red Bull Music’e emanet olacak

İZMİR - İzmir’in ilk ve tek bağımsız müzik festivali Epic Fair, bu yıl da Red Bull Music ile iş birliği yapacak. 20 Nisan Cumartesi günü İzmir Kültürpark’ta üç ayrı sahneyle bağımsız müziğin öne çıkan isimlerini ağırlanacak. Dört yıldır seyirciden büyük ilgi toplayan Epic Fair, iki ayrı sahneyle daha, bağımsız müzikseverleri sevindirecek.

Red Bull Music Ada Sahnesi’nde Anadolu’nun köklü seslerini elektronik kalıplarla yorumlayan Barış K. ve Cem Yıldız’ın müzik projesi İnsanlar, Tolga Böyük'ün solo müzik projesi olarak kurulan ve bugün multienstrümantalist bir üçlü olarak hayatına devam eden Islandman, 70’li yılların Afro-funk tınılarını yansıtan multienstrümentalist Beninli müzik grubu Vaudou Game, Fırat Külçek ve Kerem Feyzi’den oluşan indie-elektronik müzik grubu Hedonutopia ve İstanbul bağımsız sahnesinin yeni yüzlerinden Brek yer alacak.

OUZO BAZOOKA VE SHAME ON US SAHNE ALACAK

Festivalde ayrıca yerli sahneden Nekropsi, yabancı sahneden de İngiliz rock grubu HMLTD, Selda Bağcan ile gerçekleştirdiği düetlerle ülkemizde de çok sevilen İsrailli psychedelic müzik grubu Ouzo Bazooka, Glastonbury ve Garbicz gibi festivallerde görücüye çıkan Shame On Us sahne alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Epic FairFestival
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