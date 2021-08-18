“ENTERNITY” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

La Visione Art Gallery, 14 Ağustos – 23 Ağustos 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Enternıty” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi kurallara uyum sağlayan sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aleyna Taş, Berk Besimzade, Ceren Çabukaş, Ece Diler, Ece Ergüler, Elena Faushteyn, Elif Taşhan, Elif Çetin, Eren Kaya, Esra Koçer, Fatmanur Şahin, Figen Çapkın, Gizem Aytaç, Hilal Demirtaş, Kaya Sezer, Kevser Gün, Marharyta Nıtıahına, Minire Turan, Nektar Şahin, Pınar Tuba Biçmen, Sahra Gök, Sedef Özan Tokaç, Selma Kabakçı, Server Ilgın, Semra Yılmaz, Serdar Bostancı, Zafer

“Enternıty” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 23 Ağustos 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör Yaman Pakdil