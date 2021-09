ENKA SANAT ETKİNLİKLERİ DOPDOLU

NEDRET HOTUN

bursa

ENKA Sanat, Eylül ayı boyunca birbirinden keyifli konserler ve tiyatro sahnesinin sevilen oyunları ile ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlere buluşuyor.

ENKA Sanat’ta Eylül ayı etkinlikleri, 3 Eylül günü usta oyuncu Genco Erkal’ı büyük ozan Ahmed Arif’in ölümünün 30. yılında değerli anısına bir armağan sunmak üzere hazırladığı yeni oyunu Şahdamarım ile başlıyor. ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 14 Eylül’de Davran Tiyatrosu’nun Üçü Bir Arada isimli oyununa ve 21 Eylül akşamı ise Melis Birkan ile Caner Cindoruk’un rol aldığı Moda Sahnesi’nin Yeni Bir Şarkı oyununa ev sahipliği yapacak.

ENKA Sanat’ın Yapım Sponsoru olduğu, sahnede 60 yılını tamamlayan, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan Genco adlı belgesel ise 6 Eylül tarihinde ilk kez izleyicilerle buluşacak.

Klasik müzik severleri 7 Eylül’de ENKA Sanat’ın daimî sanatçısı, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile 9 Eylül’de Borusan Quartet bekliyor. Say, pandemi döneminde repertuvarına eklediği J.S. Bach’ın Goldberg Varyasyonları eserinin tamamını Türkiye'de ilk kez ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda çalacak. Sanatçı ayrıca, pandemi döneminde bestelediği ve “en iyi eserim” olarak tanımladığı son eseri Op.99, Yeni Hayat adlı piyano sonatını da bu konserde seslendirecek.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu, 15 Eylül akşamı, Karadeniz türkülerine, Türk sanat müziği eserlerine ve arabesk şarkılara getirdiği kendine has yorumu ile büyük beğeni kazanan Şevval Sam ile hareketlenecek. 22 Eylül’de ise izleyiciler ENKA Sanat’ta yine çok özel bir konsere tanıklık edecek. Cenk Erdoğan, Ceylan Ertem ve Coşkun Karademir kulaklardan gönüllere akacak ve hiç unutulmayacak bir içe dönüş hikâyesi için ilk kez bir araya geliyor. Eylül ayının son konseri ise Büyük Ev Ablukada’dan… Kendine özgü tarzı, müziği ve şarkı sözleriyle büyük ilgi gören Galvaniz Gelbiraz, Canavar Banavar ve Afordisman Salihins üçlüsü 28 Eylül akşamı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.