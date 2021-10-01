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“ENIGMA” Sergisi - La Visione Art Gallery’de

La Visione Art Gallery, 28 Eylül – 7 Ekim 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “ENIGMA” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

01 Ekim 2021 Cuma 12:45
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“ENIGMA” Sergisi - La Visione Art Gallery’de

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Pandemi dönemi gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler kurallara uygun olarak sergiyi gezdiler.


Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...


Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayşe Tuğçe Yaşar, Beyzanur Deniz Zengin, Birdal Bozkurt, Buket Akpunar, Cemal Şamlı, Deniz Çebi, Dilek Doğan, Ece Batur, F.Sema Köken, Filiz Esgin, Forti Seramik By Gül, Füsun Dilli, Gökçe Sezer, Hatice Demir, Hilal Koç, Hümeyra Üzel, İlknur Akyüz Yağcı, İrem Gürdal, Lisl Tulunay, Merve Alav, Neşe Göre, Nilgün Suna Coşkun, Nilsu Alanyalı, Öznur Saçarlar, Pelin Özkan, Refik Sancar, Reyhan Köseoğlu, Rüveyda Ebrar Deniz, Sana Beidaghi, Sandy Eskenazi, Sirel Yelman, Tuna Özkaragöz, Tümay Sarıkaya, Yüsra Çimen Oruçoğlu


ENIGMA” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 7 Ekim 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

 

 

Önce Vatan Gazetesi

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