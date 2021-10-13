ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ 11-17 EKİM’DE

NEDRET HOTUN

BURSA

Bu yıl 11-17 Ekim tarihleri arasında Puruli Kültür Sanat tarafından çevrimiçi ve fiziki olarak 9. kez gerçekleştirilecek olan Engelsiz Filmler Festivali, uzun ve kısa metraj filmlerden oluşturduğu 38 filmin programıyla sinemaseverleri karşılamaya hazır.

Türkiye ve dünya sinemasının son dönemde öne çıkan, beğeni ile karşılanan ödüller toplayan filmlerini Ankara ve Türkiye’ki tüm sinemaseverlerle buluşturacak olan festival tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse ayrıntılı alt yazı seçenekleriyle erişilebilir olarak izleyicilerine sunacak.