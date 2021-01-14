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EN SERT METALICA ALBÜMÜ GELİYOR

Ünlü heavy metal grubu Metallica’nın davulcusu Lars Ulrich, yeni albüm hakkında ‘en serti’ olacağının bilgisini verdi.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:22
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EN SERT METALICA ALBÜMÜ GELİYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Metallica’nın davulcusu Lars Ulrich, Classic Rock dergisine verdiği röportajda üzerinde çalıştıkları son albümleri hakkında bazı bilgiler verdi. Ulrich, yeni albümlerinin şu ana kadar yaptıklarının en iyisi olduğunu söyledi. Piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmayan albüm için şu ana kadar yaptıkları arasında en serti ve havalısı olacağını ifade etti.

Ulrich, röportajda ayrıca, ‘hala en iyi albümüzü yapabileceğimize dair inancımız olmasaydı, devam etmezdik. Metallica’da yaratım sürecini seviyoruz ve yeni albümler yapmayacağımızın düşüncesi bana zor geliyor’ şeklinde konuştu.

Lars Ulrich, Kasım ayında CNBC’ye verdiği bir başka röportajda ise konser olası konser tarihleri hakkında konuştu. Ulrich, stadyum veya büyük arenalarda konserler için en erken tarihin bir yıl sonrası olarak gördüğünü belirtti. Röportajda, pandeminin kontrol altına alınabilinmesi ile beraber konser organizasyonlarına da yavaşça geri dönülebileceğini söyledi. Ulrich ayrıca, her şey yolunda giderse 2021 yılında Avrupa’da gerçekleşmesi planlanan yaz festivallerine katılabileceklerini belirtti.

Spor karşılaşmalarındaki ortamın, Stadyum konserlerine göre biraz daha düzenli bulduğunu belirten Ulrich, Metallica ve stadyum ya da büyük arenaları doldurabilecek çaptaki grupların tekrar konser vermeye başlayabildiklerinde corona salgınının gerçek anlamda bitmiş olacağını söyledi.

11 stüdyo albümü bulunan Metallica, en son stüdyo albümünü, ‘Hardwired... To Self Destruct’ adıyla 2016 yılında çıkarmıştı.

Önce Vatan Gazetesi

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