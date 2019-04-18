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En renkli bayram yine Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel hale getirdiği ‘Otomobil Boyama Şenliği’ ile kutluyor. 23 Nisan’da müze ziyaretçilerini birçok sürpriz bekliyor.

En renkli bayram yine Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı geleneksel hale getirdiği ‘Otomobil Boyama Şenliği’ ile kutluyor. 23 Nisan’da müze ziyaretçilerini birçok sürpriz bekliyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:21
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En renkli bayram yine Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Rahmi M. Koç Müzesi’nde yine renkli ve eğlenceli bir etkinlikle kutlanıyor. Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek ‘Otomobil Boyama Şenliği’ kapsamında beyaza boyanan 2 otomobil, çocukların hayal dünyasıyla rengarenk olacak. Ayrıca müze ziyaretçileri için hazırlanan sürprizlerle 23 Nisan doyasıya kutlanacak.

Etkinlik, 23 Nisan Salı günü 14.00’te başlayacak. 5-9 yaş arası çocuklara uygun olan etkinliğe katılmak için ziyaretçilerin bilet alırken rezervasyon yaptırmak yeterli olacak.

Çocuklar renklerin büyülü dünyasında diledikleri gibi gezinip bayram sevincini doyasıya yaşarken, etkinlik sonrasında genç sanatçıların boyadığı otomobil her yıl olduğu gibi kısa bir süreliğine Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rahmi M.Koç Müzesi23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
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