"En Güzel Parçam"ın prömiyeri yapıldı

DİNÇER KARACALAR

TİYATRO MARTI’nın, VESTEL’in katkılarıyla sahneye hazırladığı “EN GÜZEL PARÇAM”, 13 Kasım Cumartesi saat 20.30’da ZORLU PSM’de prömiyerini yaptı.

Premier’e, Ünlü oyuncu SİNAN & ÇİĞDEM ÇALIŞKANOĞLU ve EVRİM AKIN katıldı.

27 Kasım Cumartesi saat 20:30’da yine Zorlu PSM’de gösterimi olacak.

Sezon boyunca çeşitli mekanlarda sahnelenmeye devam edecek.





Oyunu yazan ve oynayan ZEYNEP ÖZYAĞCILAR’a usta oyuncular Erdal ÖZYAĞCILAR, Güzin ÖZYAĞCILAR, Zuhal Gencer ERKAYA, Berna LAÇİN, Fatih SÖNMEZ, Burak DEMİR, Gözde ÇETİNER, Aydın ŞENTÜRK, Ceysu AYGEN ve OLI karakteri ile Ferdi ALVER sesleri ile eşlik ediyorlar. Oyunun yönetmenliği Kayhan Berkin’e, Yardımcı Yönetmenliği Gözde Çetiner’e, Dekor Başak Özdoğan’a, Işık Ayşe Ayter’e, Müzik Orhan Enes Kuzu’ya, Koreografi İsmet Müftüoğlu ve Zeynep Özyağcılar’a, Ses Kumanda Ümit Eşitmez’e , Endüstriyel Tasarım Gizem Boyacıoğlu’na ait. Gösterinin asistanlığını Ecem Çadır ve Sibel Yağmur Alçı üstlenmektedir.