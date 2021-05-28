EMRE TANKAL QUARTET'TAN İLK ALBÜM     

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Emre Tankal Quartet'ın albümü "Kadıköy" dinleyicilerle buluştu. Beste ve gitarların Tankal’a ait olduğu albümde, saksafonda Tamer Temel, kontrbasta Volkan Topakoğlu, davulda Berke Özgümüş yer alıyor.

Caz sahnesinin Türkiye'deki temsilcilerinden Emre Tankal Quartet, ilk albümü "Kadıköy"ü dinleyicilerle buluşturdu. Tamamı enstrümantal parçalardan oluşan albüm, 7 parçadan oluşuyor.

Tüm bestelerin ve gitarların Emre Tankal’a ait olduğu albümde, saksafonda Tamer Temel, kontrbasta Volkan Topakoğlu, davulda ise Berke Özgümüş imzası var. Hayyam Stüdyoları’nda kaydedilen ve Ada Müzik etiketiyle yayımlanan albümün mix’i Derin Bayhan’a mastering’i ise Demirhan Baylan’a ait. Kapak çizimini ise Melis Coşkun Başay yaptı.

Emre Tankal albümüne ilişkin, “Albümün hikâyesi hayatımı tamamen değiştirmeye karar verip Kadıköy’e taşınmamla başladı. İçe döndüğüm bir dönemdi. Albümdeki 7 parça kronolojik olarak yazılış sırasına göre yaşadığım 2 yıllık bir hikâyeyi anlatıyor. Son şarkının son notasında o hikâye sona eriyor" ifadelerini kullandı.