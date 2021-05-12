EMRAH KOÇAK’TAN GİTARLA HANDEL YORUMU

HABER: NEDRET HOTUN

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gitar Bölümü mezunu Emrah Koçak 3 şarkı yayınladı. 2006’dan beri yurt içi ve dışında stüdyo gitaristi olarak çalışan Koçak, Handel’in keman için yazdığı 3 eseri klasik gitar için uyarladı.

Koçak, Barok dönemi bestecisi Handel’in klavsen ve keman için yazmış olduğu HWV 428 nolu “Klavsen Süiti”nin “Allemande” bölümünü, mi majör “Keman Sonatı”nın “Adagio” ve “Allegro” bölümlerini klasik gitara aranje etti. Ayrıca Koçak’ın bu üç parçasının videoları, klasik gitar kanallarından Siccas Guitars’ın Youtube hesabında yayınlanmaya başladı.