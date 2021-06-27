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“EMPATHY” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 

La Visione Art Gallery, 22 Haziran – 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Empathy” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. 

27 Haziran 2021 Pazar 16:56
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“EMPATHY” Sergisi - La Visione Art Gallery’de 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi; sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Galeri; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aslı Yalçındağ, Ayşe Gülnur Velicangil, Başak Gözde Uğur, Buse Ceylan, Büşra Taşpınar, Candan Yurttaş, Cansel Turgut Yazıcı, Derya Karaman, Dilara Bilek, Esra Türk, Filiz Ertem, Gamze Karademir, Gamze Kırşavoğlu, Gökçen, Akşehirlioğlu, Gülden Gökhan, Haşime Altaylı, Lucfer Montana, Neslihan Dildar Sayıl, Nilgün Atik, Nuran Adaklı Kamacı, Oğulcan Öz, Özcan Yenigün, Özlem Akalın, Pelin Altıntop, Pınar Tanberk, Saim Kolhan, Saime Ekinci, Seda Cevher Şahin, Selma Keleş, Sema Aydumanlı, Talat Büyükgöncü, Tuğba Tay, Tuğçe Yanık, Vıktorıya Pırıyeva, Zeynep Eser Karataş

Empathy” sergisi; La Visione Art Gallery’de 1 Temmuz 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim Yaman Pakdil 0212 259 91 11

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
EMPATHY Sergisi La Visione Art GallerydeZambak Karabay
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