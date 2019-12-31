Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114425
ALTIN
291.290
DOLAR
5.9455
STERLİN
7.8954
EURO
6.6734
LV Art Gallery “Dönüşüm” Sergisi 
Lions  ve Tomurcuk Vakfının Zihinsel Engelli Çocuklara Yılbaşı Partisi
İstanbul Yelken Kulübü Ödül Gecesi
Emine Sunar & “Benim Renklerim”
Emine Sunar‘ın 3. Kişisel Sergisi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emine Sunar & “Benim Renklerim”

Ramada İstanbul Asia Luxury Hotel Sanat Galerisi, Emine Sunar‘ı 3. Kişisel Sergisi “Benim Renklerim” ile konuk ediyor.  Düzenlenen kokteylle açılan sergide sanatçının 26 eseri yer alıyor. 

Emine Sunar & “Benim Renklerim”

Ramada İstanbul Asia Luxury Hotel Sanat Galerisi, Emine Sunar‘ı 3. Kişisel Sergisi “Benim Renklerim” ile konuk ediyor.  Düzenlenen kokteylle açılan sergide sanatçının 26 eseri yer alıyor. 

31 Aralık 2019 Salı 18:12
5 Okunma
Emine Sunar & “Benim Renklerim”

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL
Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, alanında uzmanlaşmış sanatçının eserleri beğeni aldı.

Açılışa katılanlar, sanatçının eserlerini müzik dinletisi eşliğinde zevkle izlediler. Sanatçı sanatseverlere çalışmaları hakkında bilgi verdi ve anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Sergi, 29 Aralık 2019 tarihine kadar Ramada İstanbul Asia Luxury Hotel Sanat Galerisi‘nde sanatseverlerin ziyarete açık kaldı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 31.12.2019 10:16
Anahtar Kelimeler:
Zambak Karabayönce Vatan3. Kişisel SergiEmine Sunar‘Ramada İstanbul Asia Luxury Hotel Sanat Galerisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LV Art Gallery “Dönüşüm” Sergisi 
LV Art Gallery “Dönüşüm” Sergisi 
İstanbul Yelken Kulübü Ödül Gecesi
İstanbul Yelken Kulübü Ödül Gecesi
‘Notre Dame’ın Kamburu Müzikali’ izleyicisiyle buluşacak
‘Notre Dame’ın Kamburu Müzikali’ izleyicisiyle buluşacak
2. İstanbul ArtShow Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde Açıldı
2. İstanbul ArtShow Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde Açıldı
OnH Yeni Yıl Festivali...
OnH Yeni Yıl Festivali...
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık adak levhası bulundu
Hadrianoupolis Antik Kent’inde 1800 yıllık adak levhası bulundu
BOŞNAK KIYAFETLERİ DEFİLESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
BOŞNAK KIYAFETLERİ DEFİLESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak
‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak
Kelebekler Özgürdür
Kelebekler Özgürdür

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans