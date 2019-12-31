Emine Sunar & “Benim Renklerim”

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, alanında uzmanlaşmış sanatçının eserleri beğeni aldı.

Açılışa katılanlar, sanatçının eserlerini müzik dinletisi eşliğinde zevkle izlediler. Sanatçı sanatseverlere çalışmaları hakkında bilgi verdi ve anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Sergi, 29 Aralık 2019 tarihine kadar Ramada İstanbul Asia Luxury Hotel Sanat Galerisi‘nde sanatseverlerin ziyarete açık kaldı.