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Emel Karabay’dan “Herkes Kendi Şarkısını Söyler”

31 Aralık 2021 Cuma 11:09
7 Okunma
Emel Karabay’dan “Herkes Kendi Şarkısını Söyler”

1959 yılında Ankara Atatürk Lise'sinde okumuş, Maliyeci bir babayla, İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nde öğrenim yapmış bir anneden dünyaya geldim. Okumayı öğrendiğim yedi yaşından beri de babamın da desteğiyle kitaplar tanıştım. Genç denilebilecek bir yaşta Türk, Fransız, Rus ve İngiliz Edebiyatının klasikleşmiş en önemli eserlerini ve çağdaş Amerikan ve Dünya Edebiyatının pek çok eserlerini okudum ve halen de okumaya devam ediyorum. Ankara Opera Ticaret Lisesi’ni ve Hacettepe Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulunu bitirdim.  2004 yılında yapmış olduğum evliliğim dolayısıyla Avusturya, İsviçre ve Almanya nın bazı şehirlerinde turist olarak bulundum. 2005 yılında emekli olduktan sonra, internet ortamında güncel konularla ilgili yazmaya başladım. O yıllarda hayatta olan değerli büyüğüm ve iş arkadaşım Mithat Melen Bey’in teşviki ile yazmaya karar verince son dört yıldır yaşadığım İzmir de, özel bir sanat evinden “Roman Yazmanın Teknikleri” konulu dersler aldım, başka bir derneğin de “Şiir Yazma Teknikleri” derslerine kısa bir zaman için katıldım. Ekim ayında, çocukluğumda ve gençlik yıllarımda hatırladığım yaşanmış bazı olayları anlattığım “Herkes Kendi Şarkısını Söyler” adında bir öykü kitabı çıkardım. Halen bekârım. Önümüzdeki günlerde de kısmet olursa Karadenizli bir kadının hayatını anlatacağım bir roman denemem olacak. (EMEL KARABAY)

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Anahtar Kelimeler:
Emel KarabayHerkes Kendi Şarkısını Söyler
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