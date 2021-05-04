Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1424
ALTIN
479.108
DOLAR
8.3253
STERLİN
11.5340
EURO
10.0135
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Aksaray Üniversitesi 30 öğretim...
İcradan satılık yem fabrikası ve eklentileri
İcradan satılık yem fabrikası...
Mahkemeden satılık 35489 m² tarla 
Mahkemeden satılık 35489 m²...
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru Alıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta...
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel Kiraya Veriliyor
Aydın/Didim'de 5 Yıldızlı Otel...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Kapat

Emekli öğretmen ahşabı sanata dönüştürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde emekli öğretmen Fahri Gökoğlan (69), ahşabı sanata dönüştürüyor. Gökoğlan, eserlerin üzerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana ve Yunus Emre gibi ünlü isimlerin güzel sözlerini yazıyor.

04 Mayıs 2021 Salı 14:15
6 Okunma
Emekli öğretmen ahşabı sanata dönüştürüyor

ANTALYA - Fahri Gökoğlan, 1986 yılında öğretmen olarak atandığı Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi'nde değerli ağaçlar olan ardıç, sedir ve cevizlerin vatandaşlar tarafından odun olarak yakıldığına şahit oldu. Gökoğlan, o yıllarda ardıç, sedir ve ceviz odunlarını Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nden az da olsa satın almaya başladı. O odunlardan farklı objeler üreten Fahri Gökoğlan, 1992 yılında öğretmen olarak Antalya il merkezine atanınca çalışmalarına ara verdi.

1997 yılında emekli olan Fahri Gökoğlan, Kaş'a yerleşti. Kaş ilçe merkezindeki evini küçük bir ahşap atölyesine dönüştüren Gökoğlan, burada ahşaba şekil vermeye ve sanata dönüştürmeye başladı. Odunları hızarla değişik kalınlıkta parçalar şeklinde kestirerek, evde el aletleriyle işleyen ve bunlardan duvar saatleri, tavla, abajur, kutu, sandık ve saksı üreten Fahri Gökoğlan, eserlerinin üzerine de başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal gibi isimlerin güzel sözlerini yazdı.

Ürettiği ahşap sanat eserlerini evinin bir odasında sergileyen ve kendisini ziyarete gelen dostlarına hediye eden Fahri Gökoğlan, pandemi günlerinde de evden çıkmayıp, eserlerine yenilerine katmayı sürdürdü.

'KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE ZAMAN DAHA DA ÇOKTU'

Fahri Gökoğlu, "Yıllar önce Kaş'a tayinim çıktığında, Toroslarda yetişen ardıç ve sedir ormanlarının güzelliğini keşfettim. O yıllarda köylüye odun olarak verilen parçaları köylüler yakıyordu. Bunların yanmaması gerektiğini, hızarda işlenerek küçük parçalar halinde güzel objeler üretilebileceğini düşündüm. Bu yolda çalışmaya başladım. Emekli olduktan sonra hele hele koronavirüs günlerinde zaman daha da çoktu. Kendimi boşlukta hissetmemek için bu ağaçlarla ünlü kişilerin, Yunus'un, Mevlana'nın, hele hele Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel sözlerini ahşaba işleyip, ölümsüzleştirdim. Bunun yanında hoşuma giden değişik modelleri de yapmaya çalıştım. Bunları ölümsüzleştirmeye çalıştım" dedi.

'KENDİSİNİ TAKDİRLE İZLİYORUZ'

Gökoğlan'ın küçük ahşap müzesini ziyaret eden avukat Salim Cengiz de "Arkadaşımız emekli öğretmen Fahri Gökoğlan, daha önce bizim köylülerce yaktığımız, çöpe attığımız, kenara ittiğimiz ardıç, sedir parçalarını sanatla birleştirmiş. Ünlülerin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini bu ahşap eserlerle ölümsüzleştirmiş. Kendisini takdirle izliyoruz. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ahşabı Sanata DönüştürüyorEmekli öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“CEREMONY”  La Visione Art Gallery
“CEREMONY”  La Visione Art Gallery
Türkiye'nin 2 kültür varlığı daha Dünya Geçici Miras Listesi'nde
Türkiye'nin 2 kültür varlığı daha Dünya Geçici Miras Listesi'nde
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN BAĞIMLILIKLARA SON VEREN KİTAP
DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN BAĞIMLILIKLARA SON VEREN KİTAP
ÖNCE VATAN GAZETESİ KÖŞELERİMİZ GEÇİCİ YAYINLANMAYACAK
ÖNCE VATAN GAZETESİ KÖŞELERİMİZ GEÇİCİ YAYINLANMAYACAK
ÜMİT BESEN DANİSKA GRUBUYLA BULUŞTU
ÜMİT BESEN DANİSKA GRUBUYLA BULUŞTU
SU SOLEY’DEN AKUSTİK ALBÜM
SU SOLEY’DEN AKUSTİK ALBÜM
BURASI ÇOK NEŞELİ BİR KANAL
BURASI ÇOK NEŞELİ BİR KANAL
CUMHUR AYGÜN’DEN SELÇUKLU MOTİFLERİ
CUMHUR AYGÜN’DEN SELÇUKLU MOTİFLERİ
JENNİFER LOPEZ CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN KONSER VERECEK
JENNİFER LOPEZ CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN KONSER VERECEK

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma