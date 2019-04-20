Emeklerle Renklenen Anılar

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Sergi açılış kokteyli öncesi sanatçı Şenel Ulukuş serginin temasına dair eserlerinin tanıtım konuşmasını yaptı.

Sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı sergiye renk verdi. Sanatçının eserlerinden oluşan seçki katılımcılar tarafından beğeni aldı.

Sergi sanatseverler tarafından Teşvikiye’deki “NişArt Galeri” de 4 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecektir.

Şenel Ulukuş

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1943 yılında, Çorum’da dünyaya gelen Şenel Ulukuş, eğitimine Çorum Lisesi’nde devam etmiştir. Sanat sevgisini lise yıllarındaki Resim Öğretmeni Hasan Sağlam’dan almış, o yıllarda yaptığı bir resmi Japonya’ya yarışmaya göndermiştir. 1962 yılında liseden mezun olmasının ardından, resim yapmayı çok sevmesine rağmen, günü şartlarıyla bir yandan da yoğun ilgi duyduğu Fen Fakültesi’ne yönlenmiştir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Lisans Bölümün’den 1967 yılında mezun olduktan sonra, Bozüyük Seramik Fabrikasında Laboratuvar Şefi olarak çalışmıştır. Severek yaptığı bu deneyim sayesinde, sektörde bilime ilgi ve merakla yaklaşan nesiller yetiştirmenin, bilhassa ülkemizdeki önemini daha da kavrayarak, 1974 yılında Kütahya Lisesi’nde çalışmaya başlamıştır. 1977 yılında, yeni kurulmakta olan Kütahya Seramik Yüksek Okulu’nda, bir yandan teorik ders verirken, bir yandan da Kütahya Seramik Fabrikası’nda uygulamalı dersler düzenleyerek, seramik bilgi ve sevgisini öğrencilerine aktarmıştır. 1974 yılında Kütahya’da başladığı öğretmenlik hayatına 20 sene boyunca, Kütahya Seramik Yüksek Okulu, Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi ve İstanbul Hayrullah Kefoğlu Lisesi’nde devam etmiştir. Bu arada (1983-1984) Fizik dalınd, TÜBİTAK birincilik ödülü alan öğrencisinin, yetişmesindeki gayreti ve rehberliği için TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiştir. Emekli olduktan sonra yeniden resim yapmaya başlamıştır.

2009 yılında Seven Art Galeri’de, Javad Soleimanpour Atölyesi’nde, karakalem, füzen, yağlı boya ve ağırlıklı pasrel boya çalışmalarına başlamıştır.

2013 yılından itibaren, Mimar Sinan Üniversitesi S.E.M. (Sürekli Eğitim Merkezi) kapsamında, Prof. Fuat Acaroğlu’dan Serbest Desen, çeşitli teknik ve malzemelerle pentür dersi...ağırlıklı olarak desen ve yağlı boya çalışmaları yapmıştır.

Prof. Kemal İskender’den, resim okuma ve uslüp tarihi, desen tarihi, Türk resim sanatı, alternatif sanat tarihi, Doç, Özlem Üner’den; karakalem portre, Yrd. Doç. Ferda Yüksel’den; estetik bütünlüğe varmada kompozisyonun önemi, kurgu analizinin yapılması konularında çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarına atölyesinde devam etmektedir.