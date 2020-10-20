EMEK SİNEMASI RESTORE EDİLDİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUH

1924 yılından bu güne ulaşan tarihi Emek Sineması kültür yolu projesi kapsamında restore edildi.

Tarihi Emek Sineması binlerce filme ev sahipliği yaptı. Koltuklarında sinemaseverleri, Yeşilçam sanatçılarını ağırladı. Yıllarca İstanbul Film Festivaline amiral gemiliği yaptı. Artık sadece sinema gösterimlerinin adresi olmayacak. Kültür sanat denilince akla burası gelecek. Kültür yolunun duraklarından birisi olacak.

Restorasyon çalışmalrı aslına uygun yapıldı. Kapılarından kollarına, döşemelerine kadar her şey tıpkı 1924 yılında olduğu gibi. Yani içeri girdiğiniz andan itibaren günümüzden geçmişe bir yolculuğa çıkıyorsunuz.

Tarihi Emek sahnesinin bazı yerlerine ise hiç dokunulmadı.