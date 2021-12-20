Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,095.23
ALTIN
1.01
DOLAR
17.45
STERLİN
23.06
EURO
19.63
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Bodrum’da kafe kiraya verilecek
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Sivas’ta 3+1 daire satılacak
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
Hatay Dörtyol’da satılık arsa
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak
Güngören’de gayrimenkul satışı
Güngören’de gayrimenkul satışı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Elif Ana '' Filmi Soğuk Kış Günlerinde Çekimleri Devam Ediyor

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:51
7 Okunma
Elif Ana '' Filmi Soğuk Kış Günlerinde Çekimleri Devam Ediyor

DİNÇER KARACALAR

1903'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardım severliği ile ünsalan, bilge kişiliği ile bilinen Elif Ana'nın hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlandı.

Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan yapımcılar İsviçre'de kurdukları Life is a Movie FilmProdüksiyon A.Ş tarafından film için start verildiğini açıkladılar. Filmin yönetmen koltuğunda Semir Aslanyürek ve Kazım Öz oturuyor.

Filmin çekimleri Elif Ana'nın doğup büyüdüğü topraklarda, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havada hız kesmeden devam ediyor.

Senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün kaleme aldığı filmin müziklerinide Erkan Oğur üstlendi.

Elif Ana, ömrünü iyiliğe adamış bir kişidir. Ömrü, derdi olanın derdine, darda olanın yardımına koşmakla geçmiştir. Yaptığı iyiliklerin karşılığında tek biriktirdiği değer, insani hazdır. Yani iyiliklerinin karşılığını cüzdanında değil, vicdanında biriktirmiştir. 

Elif Ana’nın yaşamı ve bu yaşamla insanlığa bıraktığı anıları, insanî değerlerin alkış yuvası gibidir. Bu nedenledir ki, onun yaşamı “İyiliğe Giden Yol” olarak anlatılacak.

Filmin yapımcısı Ökkeş Sevimli gerçek bir hayat hikayesi olan 'Elif Ana ' yı sinema filmi yaparak ölümsüzleştirdiğini ve gelecek kuşağa böyle bir iyilik sever bir insanı tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. 

Başrol oyuncusu Aliye Uzunatağan ise seneryoyu okuduğumda  çok heyecanlandım, Elif Anayı tanımaktan ve onun hayatını oynamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. 

Elif Ana filminin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular Aliye Uzunatağan, Ali Sürmeli, CezmiBaskın, Necmettin Çobanoğlu, İlyas Salman, Füsun Demirel, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Sermiyan Midyat, Cansu Fırıncı, Metin Coşkun, Kazım Çarman, Tuğba Özay, Ökkeş Sevimli , Rıza Sönmez    Vildan Maksuti , Vedat Barjami ve Muhsin Asan oynuyor.

YAPIMCI ŞİRKET: LIFE IS MOVIE FİLM PRODÜKSİYON A.Ş.

YAPIMCI: ÖKKEŞ SEVİMLİ-KAZIM ÇARMAN

ALİ-HASAN-BİLAL BİLMEÇ

YÖNETMEN: SEMİR ASLANYÜREK-KAZIM ÖZ

UYGULAYICI YAPIMCI: ŞİRVAN YİLMAZ KIRTEL 

SENARİST: NİHAT BEHRAM-SEMİR ASLANYÜREK-KAZIM ÖZ

Anahtar Kelimeler:
Elif Ana Filmi Soğuk Kış Günlerinde Çekimleri Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ'IN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI "FEDAİ" DİZİSİ  YOLCULUĞU
GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ'IN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI "FEDAİ" DİZİSİ  YOLCULUĞU
Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu
Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu
Gece 8 Mevsim Ödüllü Genç Keman Virtüozu Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de
Gece 8 Mevsim Ödüllü Genç Keman Virtüozu Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de
Yulia Alizade “Liberta” Sergisi
Yulia Alizade “Liberta” Sergisi
“Mıracle” Sergisi – Galerıe D’Art La Vısıone
“Mıracle” Sergisi – Galerıe D’Art La Vısıone
Aizanoi Antik Kenti kazısında 'Herkül'ün mermer heykeli bulundu
Aizanoi Antik Kenti kazısında 'Herkül'ün mermer heykeli bulundu
RENKLER İLE KONUŞAN KADIN..
RENKLER İLE KONUŞAN KADIN..
EVRENCAN GÜNDÜZ GEÇMİŞ VE GELECEĞİ ‘BOZACI’ İLE BİR ARAYA GETİRİYOR
EVRENCAN GÜNDÜZ GEÇMİŞ VE GELECEĞİ ‘BOZACI’ İLE BİR ARAYA GETİRİYOR
BULUTSUZLUK ÖZLEMİ’NDEN ‘BEDRETTİN’
BULUTSUZLUK ÖZLEMİ’NDEN ‘BEDRETTİN’

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma