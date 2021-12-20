Elif Ana '' Filmi Soğuk Kış Günlerinde Çekimleri Devam Ediyor

DİNÇER KARACALAR

1903'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardım severliği ile ünsalan, bilge kişiliği ile bilinen Elif Ana'nın hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlandı.

Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan yapımcılar İsviçre'de kurdukları Life is a Movie FilmProdüksiyon A.Ş tarafından film için start verildiğini açıkladılar. Filmin yönetmen koltuğunda Semir Aslanyürek ve Kazım Öz oturuyor.

Filmin çekimleri Elif Ana'nın doğup büyüdüğü topraklarda, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde soğuk havada hız kesmeden devam ediyor.

Senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün kaleme aldığı filmin müziklerinide Erkan Oğur üstlendi.

Elif Ana, ömrünü iyiliğe adamış bir kişidir. Ömrü, derdi olanın derdine, darda olanın yardımına koşmakla geçmiştir. Yaptığı iyiliklerin karşılığında tek biriktirdiği değer, insani hazdır. Yani iyiliklerinin karşılığını cüzdanında değil, vicdanında biriktirmiştir.

Elif Ana’nın yaşamı ve bu yaşamla insanlığa bıraktığı anıları, insanî değerlerin alkış yuvası gibidir. Bu nedenledir ki, onun yaşamı “İyiliğe Giden Yol” olarak anlatılacak.

Filmin yapımcısı Ökkeş Sevimli gerçek bir hayat hikayesi olan 'Elif Ana ' yı sinema filmi yaparak ölümsüzleştirdiğini ve gelecek kuşağa böyle bir iyilik sever bir insanı tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Başrol oyuncusu Aliye Uzunatağan ise seneryoyu okuduğumda çok heyecanlandım, Elif Anayı tanımaktan ve onun hayatını oynamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Elif Ana filminin oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular Aliye Uzunatağan, Ali Sürmeli, CezmiBaskın, Necmettin Çobanoğlu, İlyas Salman, Füsun Demirel, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Sermiyan Midyat, Cansu Fırıncı, Metin Coşkun, Kazım Çarman, Tuğba Özay, Ökkeş Sevimli , Rıza Sönmez Vildan Maksuti , Vedat Barjami ve Muhsin Asan oynuyor.

YAPIMCI ŞİRKET: LIFE IS MOVIE FİLM PRODÜKSİYON A.Ş.

YAPIMCI: ÖKKEŞ SEVİMLİ-KAZIM ÇARMAN

ALİ-HASAN-BİLAL BİLMEÇ

YÖNETMEN: SEMİR ASLANYÜREK-KAZIM ÖZ

UYGULAYICI YAPIMCI: ŞİRVAN YİLMAZ KIRTEL

SENARİST: NİHAT BEHRAM-SEMİR ASLANYÜREK-KAZIM ÖZ