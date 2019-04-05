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Elektronik müziğin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor

Red Bull Music desteğiyle gerçekleşecek Spring Celebration Weekend, 13 elektronik müziğin önde gelen isimlerini Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak.

Elektronik müziğin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor

Red Bull Music desteğiyle gerçekleşecek Spring Celebration Weekend, 13 elektronik müziğin önde gelen isimlerini Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak.

05 Nisan 2019 Cuma 11:49
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Elektronik müziğin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor

ANKARA - 13-14 Nisan'da Ankara Kite Performance Hall'de gerçekleşecek etkinlikte elektronik müziğin en ilham verici isimlerinden dünyanın önde gelen elektronik müzik festivallerinde yer alan Acid Pauli, kendine has deep-tech ve tech-house arası gidip gelen ritimleriyle sevilen Armen Miran, elektronik müzik dünyasının yeni yükselen yıldızları Hidden Empire, techno müzik dünyasının sevilen isimleri Adana Twins, doğu motifleriyle süslü 'Syria' şarkısı ile müzik sahnesine yeni bir marş kazandıran Unders performans sergileyecek.

İki gün boyunca iki ayrı sahnede performans gösterecek yabancı müzisyenlere ek olarak; İlker Aksungar, Cihangir Çınar  gibi yerli sahneden isimler de Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Elektronik ve techno müziğin dünyaca ünlü temsilcilerinin performans göstereceği etkinliğin ilk gününde Adana Twins, Hidden Empire, Wolfson, Ugr, Armen Miran, Unders, Bairam sahne alacak. İkinci gün ise Acid Pauli, İlker Aksungar, Cihangir Çınar ve İkaru performanslarıyla Ankaralılara müzik ziyafeti yaşatacak.

DHA

Son Güncelleme: 05.04.2019 11:53
Anahtar Kelimeler:
Spring Celebration WeekendRed Bull Music
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