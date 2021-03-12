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“ELEGANCE” Sergisi-La Visione Art Gallery’de 

Dünya’nın çeşitli ülkelerinden eserleriyle katılım sağlayan birbirinden değerli sanatçıların da bulunduğu “Elegance” adlı Karma Resim Sergisi; La Visione Art Gallery’de 8 Mart – 17 Mart 2021 tarihleri arasında gezilebilecek.

12 Mart 2021 Cuma 18:52
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“ELEGANCE” Sergisi-La Visione Art Gallery’de 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler kurallara uygun olarak sergiyi gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alsha Shalaby, Aylin Yılmaz, Ayşen Uğur, Azra Aban, Berna Akkor, Burcu Gürel, Çiğdem Yücel, Damla Serdengeçti, Deniz İnceer, Dilara Kızıldağ, Ece Çakıroğlu, Fisun İşdaş, Gül Bilgiç, Gülnaz Yılmaz, Mehmet Beşir Çengelli, Meltem Göçer, Mert Şekercioğlu, Nihal Özdemir Köse, Naz Özturna, Niusha Khanmohammadi, Nezaket Cesur Kırşan, Nihan Başarır, Özlem Özgün, Özge Nur İşler, Özüm Kuru, Önder Köktürk, Pınar Erpolat, Rabia Gölve, Rümeysa Karaahmetoğlu, Selva Wilson, Teslime Güç, Yeşim Kale, Zülfüye Karaboğa

Elegance adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 17 Mart 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratörler / Galip Çıkın, Burak Özkanca, İclal Gültekin ve Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

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