Elazığ’da Film Festivali başladı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

ELAZIĞ

Çayda Çıra Uluslararası Film ve Sanat Festivali'nin Galası’nın açılışında Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül yaptığı konuşmada, büyük şehirlerde festival yapmanın Elazığ gibi Doğu şehirlerinde festival yapmaktan daha kolay olduğunu ifade ederek, festivale katılan sanatçılara teşekkür etti.

Güne ilk önce Elazığlıların sevgi gösterisi ile sanatçıların kortej eşliğinde başladı





Ödül töreni çayda çıra oyunu ile başladı

Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’nin galası yapıldı 12’nci Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’nin galası halk oyunları ile başladı. Yapılan konuşmaların ardından 12’nci Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’nin Onur ödülleri verildi. Ödül alanlar; Serpil Tamur onur ödülü, Ayşe Kökçü onur ödülü, İbrahim Tatlıses onur ödülü, Seyhan Taşdemir plaket (sinema birinci güzelleri), Çağdaş Karanfilci plaket, Kadir Doğulu plaket

Filmsan Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Önce Vatan Haber Müdürü Funda Akosman Erman ve genç oyuncu İbrahim Muratoğlu

Elazığ Amatör sporun adıma yaptırdığı formayı takdim ettiler, giydim ama yağmurdan dolayı maç ertelendi. 23 Nisan nedeniyle çocuklar için minik bir maç düzenlenecekti.

Funda Akosman Erman, Ayşe Kökçü ile birlikte

Oyuncu Kadir Doğulu plaketini aldıktan sonra doğum gününü kutladı

Funda Akosman Erman, Ayşegül Bedir Akosman ile birlikte