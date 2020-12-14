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EFSANEVİ GRUP ‘MOĞOLLAR’ GERİ DÖNDÜ 

44 yıl sonra yeniden Avrupa’da plak yayınlamasına vesile oluyor

14 Aralık 2020 Pazartesi 18:00
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EFSANEVİ GRUP ‘MOĞOLLAR’ GERİ DÖNDÜ 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Kariyerlerinin 52. yılını kutlayan Türk müzik tarihinin efsanevi grubu Moğollar, dünyaca ünlü Artone Studio'larında, direct - to - disc (doğrudan plağa kayıt) teknolojisiyle kaydedilen yeni albümleri Anatolian Sun Part 1 & Part 2 ile sevenlerinin karşısında. 

Grubun 11 yıl aradan sonra gelen ve iki ayrı albüm halinde plak formatında da yayınlanacak olan albümü Anatolian Sun; Moğollar'ın konser performanslarına en yakın kayıtları olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir düzenleme yapılmadan tek seferde ve tamamen canlı kaydedilen albüm; Gülbaba Records & Night Dreamer Records etiketiyle 11 Aralık'ta plak formatında ve dijital olarak yayınlandı. Prodüktörlüğünü Murat Ertel’in yaptığı albümün habercisi ilk parça Iklığ D2D Session 18 Kasım’da dijital müzik servislerinde yerini aldı. Albümden dinlediğimiz ikinci parça, 2 Aralık’ta yayınlanan Haliç’te Güneşin Batışı D2D Session oldu.

Saykedelik Türk rock müziğinin tüm dünyada gördüğü ilgi Moğollar’ın 44 yıl sonra yeniden Avrupa’da plak yayınlamasına vesile oluyor. Anadolu pop'un 60’lardaki öncü ve devrimci grubu Moğollar, 2020’de hala aktif olarak müzik yapıyor. 

Önce Vatan Gazetesi

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MOĞOLLARGERİ DÖNDÜGrupNEDRET HOTUNönce Vatan
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