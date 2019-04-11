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“Efsane” Geri Döndü Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...

Organizasyonunu Adil Menemencioğlu’nun yaptığı “Efsane” Geri Döndü temalı Ressam Mehmet Yorulmaz’a ait Kişisel Sergi Kilyos’taki Balaban Sanat Galerisi’nde 7 Nisan 2019 gününde görkemli bir açılış töreni ile sanatseverlerle buluştu.

“Efsane” Geri Döndü Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...

Organizasyonunu Adil Menemencioğlu’nun yaptığı “Efsane” Geri Döndü temalı Ressam Mehmet Yorulmaz’a ait Kişisel Sergi Kilyos’taki Balaban Sanat Galerisi’nde 7 Nisan 2019 gününde görkemli bir açılış töreni ile sanatseverlerle buluştu.

11 Nisan 2019 Perşembe 17:31
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“Efsane” Geri Döndü Sergisi Balaban Sanat Galerisi’nde...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Açılış konuşmasında sanatçı Mehmet Yorulmaz 50 yılı aşkın sanat yaşamına dair anlatım yaparak 30’a yakın sanat eserini sergiye katılan sanatseverlere tanıttı. 

Sergi; İstanbul’da cemiyet hayatının ve sanat çevresinin büyük beğenisini toplayan efsanevi ressam ve yazar İbrahim Balaban’ın Sanat Galerisi’nde 21 Nisan‘a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Mehmet Yorulmaz 

1948 yılında Malatya’da doğan Mehmet Yorulmaz, resme çocukluk yıllarında başladı. 1967’de İstanbul’a yerleşen ressam, gazetecilik eğitimi gördü. Belli bir anlayış ve uslüba bağlı kalmayı kendisini sınırlandırma olarak tanımlayan sanatçı, sanatsal gelişimin sürekli arayış içinde sürdürmüştür. Mehmet Yorulmaz’ ın resimlerindeki değişmez ilke doğaya ve insana bağlılık, belirgin özellik ise her resminin renk kullanımındaki ustalık ile o türün yetkin örnekleri arasına girmeyi başarabilmesidir. 

“İnsan için çalışıyorum, üretiyorum! Bu benim vazifem! Bir şeyleri savunan, bir şeyleri kırmaya çalışan resimler yapıyorum! İddialar peşindeyim ve iddalarımın sağlamlığını kanıtlamalıyım! Değişmek, dönüşmek, gelişmek zorundayım...Ben pes etmem ölürüm de pes etmem...”

“Çok yönlüyüm ben, resimde çok yönlülüğü sevdim. Bir tarzda durmak tahammül etmek bana göre değil! Enerjim, isteğim fazla! Yeni tarzlara yönelmek, keşfetmek onların üstüne çıkmak bende bir tutku!”...

Önce Vatan Gazetesi

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