Ediz Hun’a Nürnberg’de onur ödülü

Nürnberg, (DHA)

Almanya’nın Nürnberg kentinde Tafelhalle’de 24'üncüsü yapılan Türk-Alman Film festivali açılış töreninde, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, eşi Hülya Kül, Anakent Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly ve çok sayıda Türk ve Alman seyirci hazır bulunurken, Yeşilçam’ın unutulmaz usta oyuncusu Ediz Hun’a yaşam boyu onur ödül verildi. Aynı ödülü Alman sanatçı, Margaretha Von Trotta’da aldı

Salona alkışlar arasında girdi

Ediz Hun, salona eşi Berna Hun ile birlikte girdi ve ayakta alkışlandı. Ulrich Maly, bir konuşma yaparak, Türk-Alman film festivalinin kente renk kattığını vurguladı. Ünlü sanatçı Klaus Eder, onur ödülü takdimi öncesinde, Ediz Hun, Margarethe Von Trotta ve 16 Mart tarihinde aynı ödülü alacak Filiz Akın’ı tanıtan bir konuma yaptı. Her üç sanatçının filmlerinden parçalar gösterildi.

Güzel sanatlarda muvaffak olmak başarıya ulaştırır

Ödülünü, Anakent Belediyesi Kültür dairesi müdiresi Julia Lehner’in elinden alan Ediz Hun konuşmasında, “Tek kurtarıcı vardır oda, Mustafa Kemal Atatürk” dedi ve devam etti, “Güzel sanatlarda muvaffak olmayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır“.

Ediz Hun, 79 yaşında bir genç olduğunu belirti ve Festival yöneticisi Ayten Akyıldız ile sahnede dans etti. Hun daha sonra, kendisi ile birlikte ödül alan Margarethe von Trotta ile el ele tutuşarak sahneden indi.

Festival 10 gün sürecek

10 gün sürecek festivalde 16 Mart tarihinde Filiz Akın’a da onur ödül verilecek ve ödül alan filmler ile en iyi kadın ve erkek oyuncular açıklanacak.