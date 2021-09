Edirne'de, Dünya Turizm Günü'nde ciğer ve deva-i misk helvası dağıtıldı

EDİRNE - Edirne'de, '27 Eylül Dünya Turizm Günü' kapsamında kent merkezinde kurulan stantta, kentin gastronomi simgelerinden tava ciğer ve deva-i misk helvası ikram edildi. Şehre yeni gelen öğrenciler, turistler ve trafikteki sürücüler de ayaküstü kendilerine sunulan lezzetleri tattı.



Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce 'Dünya Turizm Günü' kapsamında kente özgü tarihi lezzetler, Eski Camii önünde kurulan stantta ikram edildi. Tava ciğer ve 40 çeşit baharattan yapılan deva-i misk helvası, üniversiteye okumak için gelen öğrenciler, turistler ve trafikteki sürücülere tattırıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, amaçlarının, Edirne'nin gastronomik lezzetlerine yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.



'EDİRNE'Yİ TURİZMİN BAŞKENTİ YAPACAĞIZ'



Edirne'nin turizm potansiyelinden her geçen gün daha fazla faydalanması için çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, "Turizm emekçileriyle şehrimizin turizm elçileriyle beraber bugün bir farkındalık oluşturalım, dedik. Şehrimizde bulunan hem yerli vatandaşlarımız hem ziyarete gelen vatandaşlarımıza bugün şehrimizin gastronomi ürünlerini ikram ediyoruz. Dünya Turizm Günü vesilesiyle tüm paydaşlarımızın, tüm emekçilerin gününü tebrik ediyorum. Şehrimiz her geçen gün turizm potansiyelinden daha fazla faydalanmak için hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem Edirne Valiliği olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Turizm en önemli unsurumuz. Şehrimizi turizmin başkenti yapacağız hep birlikte, tüm paydaşlarımızla" dedi.



'YOĞUN DÖNEM GEÇİRDİK'



Özellikle haziran ayından ağustos ayına kadar Edirne'nin yoğun dönem geçirdiğini dile getiren Soytürk, "Her geçen gün hem müze ziyaretçilerimiz hem gurbetçi ziyaretçilerimiz hem de komşu ülkelerden vatandaşlarımızla şehrimiz her geçen yıl üzerine koyarak sayısal anlamda ziyaretçi bekliyoruz. İyi bir sezon geçirdik pandemiye rağmen. Özellikle hazirandan ağustos ayına kadar yoğun bir sezon geçirdik. Konaklama, yiyecek-içecek işletmelerimizde yoğun bir dönem geçirdik. Hedeflerimiz daha büyük tabi ki. Hep birlikte müzelerimize, destinasyonlarımızla şehrimizi kültür turizminin başkenti yapmak için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.