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Ebru ve Çini Sanatları “Tahayyül” Sergisi

Tuğçe Olgundağ’ın Ebru, Faruk Kırlı’nın ise Çini çalışmalarıyla katıldıkları “Tahayyül” isimli sergi 10 Ocak’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Çetin Emeç Salonunda düzenlenen kokteylle izlenime açıldı.

Ebru ve Çini Sanatları “Tahayyül” Sergisi

Tuğçe Olgundağ’ın Ebru, Faruk Kırlı’nın ise Çini çalışmalarıyla katıldıkları “Tahayyül” isimli sergi 10 Ocak’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Çetin Emeç Salonunda düzenlenen kokteylle izlenime açıldı.

14 Ocak 2020 Salı 17:05
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Ebru ve Çini Sanatları “Tahayyül” Sergisi

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Tuğçe Olgundağ ve Faruk Kırlı isimli sanatçılar 2020’nin ilk sergisini Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde Ataköy’de gerçekleştirdiler. “Tahayyül” adı verilen sergi  Tuğçe Olgundağ’ın ilk ve Faruk Kırlı’nın 3. kişisel sergisi. Tuğçe Olgundağ’ın 20’ nin ve Faruk Kırlı’nın 40’ tan fazla sergilenen eseri sanatseverler tarafından beğeni aldı. İki sanatçı, açılışa katılanlara çalışmaları hakkında bilgiler vererek bolca anı fotoğrafı çektirdiler.

Sergi 15 Ocak 2020 tarihine kadar Yunus Emre Kültür Merkezi, Çetin Emeç Sergi Salonu‘nda sanatseverlerin ziyaretine açık.

Önce Vatan Gazetesi

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