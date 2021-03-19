EBRU SANATINA GENÇ YORUM

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Sera Camaş ebru sanatıyla ilgilenmeye annesi ve dedesinin yönlendirmesiyle 2 yaşında başladı. Son dönemde yaptığı eserler Londra ve Venedik’in önemli sanat fuarlarına kabul edildi.

Genç ebru sanatçısı Sera Camaş’ın eserleri son olarak Contemporary Venice’de sergilendi. Camaş 5 yaşından beri de dedesiyle Anadolu’da ‘Dededen Toruna’ adıyla ebru atölyeleri düzenliyor.

Köy Okullarına Müzik

TED İstanbul Koleji öğrencisi olan genç sanatçı bir yandan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında yarı zamanlı piyano eğitimi alıyor bir yandan da ‘Köy Okullarına Müzik’ projesini yürütmektedir.