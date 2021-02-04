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Duyduuuukkk duymadık demeyin!

Altın Fırça Ödülleri Sahiplerini bekliyor

04 Şubat 2021 Perşembe 15:33
56 Okunma
Duyduuuukkk duymadık demeyin!

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Altın Fırça Resim yarışmasına katılım başlamıştır, haydi çocuklar alın elinize sizin kadar rengarenk boyakalemlerinizi  ve sizin hayalleriniz kadar engin resimlerinizi çizmeye boyamaya başlayın. Konu toprak ve su, siz küçüklerin oynamaktan en çok hoşlandıkları, resimlerinizi bekliyoruz. Minik yavrularımız hem keyifli zaman geçirsin hem mutlu olsun istedik. Her katılımcıya sertifika ulaştırılacaktır. Heyecanımıza ortak olan, projemizi destekleyen herkese gönülden teşekkürler.

Çocuklar Altın Fırça Ödülleri İçin Yarışacaklar

1.Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması başladı. Türkiye’de ve KKTC’de yaşayan 3-9 yaş arasındaki bütün çocukları kapsayan resim yarışmasına oldukça büyük bir ilgi var.

Niantepe Park Orman’da bulunan Toprak Okulu ve Önce Vatan Gazetesi işbirliği ile başlatılan 1. Ulusal Altın Fırça Ödülleri 3 ve 9 Yaş arası resim yarışması 1 Şubat itibariyle başladı. 3-5 ve 6-9 yaşlarında çocukların bireysel ve okulları adına yarışacakları yarışma toplamda dört ayrı kategoriden oluşuyor.

KONU: TOPRAK VE SU

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan yarışmanın konusu TOPRAK VE SU olarak belirlenmiş. Ülke sınırlarında ve KKTC’de bulunan okullarımızla bütün çocuklara açık olacak olan yarışma büyük heyecan getirdi. Yarışmaya başta Lions Kulüpleri ve Tema Ankara Vakfı olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bir çok STK’lar ile KKTC de bulunan Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği’de destek veriyor.

KALABALIK BİR KOMİTE

Her biri kendi dalında uzman bir çok değerli komite üyeleri ile yola çıkan ekibe akademisyenlerden kurulu bir ekipte danışmanlık veriyor. 10 kişilik değerlendirme yapıp kazananları belirleyeceği jüride devlet sanatçısından, kültür bakanlığı sanatçısına kadar değişik isimlerin tamamı ressam. Yarışma komitesi kararı ile 5 jüri üyesi asıl işi ressamlık olanlardan seçilirken 5 kişide sanatın farklı dallarında çalışırken aynı zamanda ressam olan sanatçılardan seçildi. Dünyanın en ünlü sanat eleştirmenlerinden Roma Üniversitesi Profesörlerinden ve Picasso eksperi olan Achille Bonito Olive tarafındandan çağımızın en yetenekli ilk 3 ressamı arasında gösterdiği Ressam Jackie Arditty’de jüride yer alıyor. Aynı zamanda ünlü bir tiyatrocu ve oyuncu da olan Ressam Gafur Uzuner ile 90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen ilk Best Model kraliçesi tesçilli güzel Mimar/Ressam Sibel Tan Arıkan’da jüri de yer alan tanıdık simalar olarak dikkat çekiyor. Moda dünyasının çok yakından tanıdığı Moda Fotoğrafçısı, Gazeteci Yazar Yaşar Şenyüz ve  Cimcime Anaokulları, Orman Okulları Toprak Okulları kurucusu Esin Tutgun tarafından düzenlenen yarışmanın önümüzdeki yıl uluslararası düzenlemek için hazırlıklara şimdiden başlanmış. Kasım ayında da yine eğitim ile ilgili ikinci bir yarışma da düzeleyeceklerini söyleyen Esin hanım ‘’Biz eğitim için gönlümüzü koyduk, konu çocuklar ve öğretmenlerse akan sular durur ve elimizden ne gelirse fazlasını yapmak için varız, 3 ve 9 yaş arasında ki bütün çocukları dolayısı ile anne, babaları ve öğretmenlerimizi www.altinfircaoduller.com’’ ve www.toprakokulu.com adreslerine bekliyoruz. dedi.’’ dedi.

Jüri Üyeleri

Deniz Sağdıç (Ressam)

Halis Fırat (Ressam)

Jackie Arditty (Ressam/ Heykeltraş)

Mürüvvet Durak (Ressam)

Selahattin Kara (Ressam)

Gafur Uzuner (Tiyatrocu/ Ressam)

Gülnur Sözmen (Fotoğraf Sanatçısı/ Ressam)

Hatice Şehnaz Baykal (Kültür Bakanlığı Çini Sanatçısı/ Ressam)

Sibel Tan Arıkan (Mimar / Köy Okulları Ablası/ Ressam)

Şule AĞAYAR (Heykeltraş/ Ressam )

Komite Üyeleri

Onursal Başkan: Abdullah AKOSMAN (Gazeteci -Yazar / Önce Vatan Gazetesi Kurucusu)

Başkan: Yaşar ŞENYÜZ (Fotoğraf ve Grafik Sanatçısı / Gazeteci-Yazar / Toprak Okulu Kurucusu)

II. Başkan: Esin TUTGUN (Cimcime Anaokulu ve Orman Okulu Kurucusu / Toprak Okulu Danışmanı)

Üyeler: Prof.Dr. E. Yıldız DOYRAN (Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)

             Prof. Dr. Levent KURNAZ (Boğaziçi Üniversitesi Doğa ve İklim Bilimleri Uzmanı)

             Prof. Dr. Mehmet Ali ÇELİKEL ( Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi) 

             Doc. Dr. Burcu GÜNAY (Düzce Üni. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi)

             Dr Hakan DİKMEN (İletişim Uzmanı / Öğretim Üyesi)

             Alev KARAGÜLLE (Diyetisyen / Toprak Okulları Diyet ve Beslenme Danışmanı)

             Altan SUSARUĞUR (Psikolog / Eğitim Danışmanı)

             Ayla KARA (Sosyal Bilimci / Gazeteci / PR)

             Av. Bedrettin YILMAZ (Avukat, Toprak Okulu Hukuk Danışmanı)

             Burcu ŞENKAL (Yaratan Kadınlar Platformu Kurucusu)

             Deray YURDAKUL (Çocuk Eğt. Koçu/ Çukurova Ünv. Fen ve Edb. Fkt. İdr Ksm. Şefi/ Yazar/ Ressam)

             Erşen UMMANEL (KKTC Mor Menekşe Kadınlar Birliği Dernek Başkanı)

             Esra SÖNMEZ (Mali Müşavir)

             F. Didem GENÇ (Tema Vakfı Ankara/Çankaya/Kavaklıdere)

             Funda AKOSMAN ERMAN (Gazeteci-Yazar / Önce Vatan Gazetesi Genel Müdürü)

             Halit İPEK (Gebze Atlı Spor Klubü Başkanı)

             Mine POGE (Çocuk Gezginler Klubü Başkanı / Yazar)

             Nazan BOZAN (Lions 18K. Aile ve Kadın Komite Başkanı / Gazeteci-Yazar)

             Pınar ERDEM (Her şey Çocuklar İçin Derneği Başkanı / Kişisel Gelişim Uzmanı / Psikolojik Dnş./  Yazar)

             Robert ZİLBERMAN (Grafik Sanatçısı / B&H Ajans ve JudArt Kurucusu)

             Sude DALKIRAN ( Korfboll Milli Takım Oyuncusu / Toprak Okulunda Eğitmen)

             Ümit GEMİCİ (İş İnsanı)

             Volkan TAN  (Girişimci)

             Z.İkbal DOĞAN (Uzman Fizyoterapist)

  

 Asistanlar: Hilal VARDAR (Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Öğrencisi) 

                     Esma Nur DOĞAN (Yeditepe Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Öğrencisi)

                     Mehmet Emir KELEŞ (Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğrencisi)

Önce Vatan Gazetesi

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