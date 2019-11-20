Duy, gör, hisset dediler

BURSA / NEDRET HOTUN

Fotoğraf sanatçısı Galip Çetiner önderliğinde bir grup fotoğrafçı ‘Uzun Pozlama Atölyesi’ çalışmalarını Tayyare Kültür Merkezi’nde fotoğraf severler ile buluşturdu. 17-23 Kasım tarih aralığında gösterime sunulan fotoğrafların sergi açılışına BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, eğitmenler ve dernek üyeleri de katıldı.

Eğitmen Galip Çetiner ‘2018 Ekim ayında Bufsad’ın oluşturduğu Uzun Pozlama Atölyesinin öğrencilerinin sergisi olduğunu, güzel keyifli bir çalışma sonucu bu kareleri çıkardıklarını ve sergiyi daha farklı illere de taşımayı hedeflediklerini’ söyledi.

Katılımın yoğun olduğu açılışa fotoğraf meraklıları büyük ilgi gösterdi.