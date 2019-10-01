Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104045
ALTIN
268.428
DOLAR
5.6971
STERLİN
6.9613
EURO
6.2076
DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR
DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE...
Fotoğraflarda kırmızı çıkmayan gözler hastalık habercisi olabilir
Fotoğraflarda kırmızı çıkmayan gözler hastalık...
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor
Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de...
‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor
‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR

Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması için öncü adımlar atan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, bu yıl “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın” sloganıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde sadece spor değil geleneksel lezzetler de başrol oynayacak.

DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR

Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması için öncü adımlar atan Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından, bu yıl “Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın” sloganıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde sadece spor değil geleneksel lezzetler de başrol oynayacak.

01 Ekim 2019 Salı 14:24
10 Okunma
DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR

İSTANBUL- 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı etkinlik alanına gelen ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova,Moğolistan, Pakistan, ÖzbekistanSenegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen’den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetleriyle geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkacaklar.

12 branşta bine yakın sporcunun kıran kırana mücadele vereceği Etnospor Kültür Festivali, aynı zamanda 3-6 Ekim tarihlerindeYeşilköy Atatürk Havalimanı’nda adeta bir geleneksel lezzet şölenine dönüşecek. 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festivale katılanlar, geleneksel sporların yanı sıra dünya lezzetlerini de deneyimleme şansı elde edecekler. 16 ülkeden 50’yi aşkın geleneksel lezzet, 4 gün boyunca festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşturulacak. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarının yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına kazandırmanın yöntemlerini de öğrenebilecekler.

ÖZBEK PİLAVI DAMAKLARI ŞENLENDİRECEK

Sergilediği geleneksel sporlar aracılığıyla bu sene “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın”sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele kavramlarına odaklanan festival, sloganıyla örtüşen ikramlarıyla da ziyaretçileri tam bir lezzet keşfine çıkaracak. İkramlar arasında geleneksel lezzetler arasında bir yıldız gibi parlayan Özbek Pilavı, festivalin gözde yemeği olarak damakları şenlendirecek. Festival sırasında ziyaretçilerin katılım göstereceği sportif ve el sanatları etkinlikleri gibi ikramlar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

OBA ALANLARINDA LEZZET KEŞFİ

Festivalin oba alanlarında düzenlenecek etkinliklerinde yöresel lezzetler de rol alacak. Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel tadımlar ve ikramlar da yapılacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye’nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak. Bu çadırlarda Türkiye’yi temsil eden geleneksel yemekler lezzet şölenine ortak olacak.

FESTİVALDE LEZZET ŞÖLENİ SUNACAK ÜLKELER VE GELENEKSEL YEMEKLERİ:

Afganistan- Afgan Pilavı

Arnavutluk- Elbesan Tava

Azerbaycan- Şah Pilavı

Filistin- Müceddere

Gürcistan- Satsivi

Kosova- Yufkalı Paça

Moğalistan- Moğol Mantısı

Moldova- Kavurma

Özbekistan- Özbek Pilavı

Pakistan- ChickenKarahi

Senegal- Balık ve Salçalı Karides

Sudan- Falafel

Tanzanya- Mtori

Tunus- Ojja (Şakşuka)

Ukrayna- Borş

Yemen- Saltah

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıYeşilköy Atatürk HavalimanıAfganistanArnavutlukAzerbaycanFilistinGürcistanKosovaMoldovaMoğolistanÖzbekistanSenegalElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Kars'ta
Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor
Ünlü piyanist Fazıl Say İKÜ’de sahne alıyor
Hilal-i Ahmer sergisi Antalya'da
Hilal-i Ahmer sergisi Antalya'da
“TÜRK İŞBİRLİĞİNİN MİMARI”
“TÜRK İŞBİRLİĞİNİN MİMARI”
ÜNLÜ SOSYOLOG NİMET ERENLER GÜLKÖKÜ’NÜN MERAKLA BEKLENEN KİTABI “GAYANNA” RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI…
ÜNLÜ SOSYOLOG NİMET ERENLER GÜLKÖKÜ’NÜN MERAKLA BEKLENEN KİTABI “GAYANNA” RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI…
Usta komedyen Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı
Usta komedyen Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı
Maltepe TSKM’de “Acemilikten Ustalığa Kırkyama” sergisi açıldı 
Maltepe TSKM’de “Acemilikten Ustalığa Kırkyama” sergisi açıldı 
“Sınır Ötesi” La Visione Sanat Art Gallery’de...
“Sınır Ötesi” La Visione Sanat Art Gallery’de...
"Hükümsüz Caz" Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde Gerçekleştirildi
"Hükümsüz Caz" Sincan Kapalı Kadın Cezaevinde Gerçekleştirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans