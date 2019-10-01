DÜNYANIN GELENEKSEL LEZZETLERİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ’NDE BULUŞUYOR

İSTANBUL- 3-6 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy Atatürk Havalimanı etkinlik alanına gelen ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova,Moğolistan, Pakistan, Özbekistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen’den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetleriyle geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkacaklar.

12 branşta bine yakın sporcunun kıran kırana mücadele vereceği Etnospor Kültür Festivali, aynı zamanda 3-6 Ekim tarihlerinde, Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda adeta bir geleneksel lezzet şölenine dönüşecek. 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festivale katılanlar, geleneksel sporların yanı sıra dünya lezzetlerini de deneyimleme şansı elde edecekler. 16 ülkeden 50’yi aşkın geleneksel lezzet, 4 gün boyunca festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşturulacak. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarının yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına kazandırmanın yöntemlerini de öğrenebilecekler.

ÖZBEK PİLAVI DAMAKLARI ŞENLENDİRECEK

Sergilediği geleneksel sporlar aracılığıyla bu sene “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın”sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele kavramlarına odaklanan festival, sloganıyla örtüşen ikramlarıyla da ziyaretçileri tam bir lezzet keşfine çıkaracak. İkramlar arasında geleneksel lezzetler arasında bir yıldız gibi parlayan Özbek Pilavı, festivalin gözde yemeği olarak damakları şenlendirecek. Festival sırasında ziyaretçilerin katılım göstereceği sportif ve el sanatları etkinlikleri gibi ikramlar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

OBA ALANLARINDA LEZZET KEŞFİ

Festivalin oba alanlarında düzenlenecek etkinliklerinde yöresel lezzetler de rol alacak. Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel tadımlar ve ikramlar da yapılacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye’nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak. Bu çadırlarda Türkiye’yi temsil eden geleneksel yemekler lezzet şölenine ortak olacak.

FESTİVALDE LEZZET ŞÖLENİ SUNACAK ÜLKELER VE GELENEKSEL YEMEKLERİ:

Afganistan- Afgan Pilavı

Arnavutluk- Elbesan Tava

Azerbaycan- Şah Pilavı

Filistin- Müceddere

Gürcistan- Satsivi

Kosova- Yufkalı Paça

Moğalistan- Moğol Mantısı

Moldova- Kavurma

Özbekistan- Özbek Pilavı

Pakistan- ChickenKarahi

Senegal- Balık ve Salçalı Karides

Sudan- Falafel

Tanzanya- Mtori

Tunus- Ojja (Şakşuka)

Ukrayna- Borş

Yemen- Saltah

HABER: ELİF HAYVALI