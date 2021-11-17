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DÜNYANIN FOTOĞRAFÇILARI   ‘GÖZ GÖZE’ GELİYOR 

11. BURSA ULUSLARARASI FOTOĞRAF FESTİVALİ, 12 ÜLKE, 262 FOTOĞRAFÇI, 200 SERGİ, 24 GÖSTERİ İLE GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞECEK.

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:10
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DÜNYANIN FOTOĞRAFÇILARI   ‘GÖZ GÖZE’ GELİYOR 

NEDRET HOTUN

BURSA

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) 19-28 Kasım tarihlerinde ‘ Göz Göze’ temasıyla Merinos AKKM’de kapılarını 11. kez açıyor.  Bursa Büyükşehir Belediyesi , Bursa Kent Konseyi, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle organize edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteklediği BursaFotoFest konuk ülke olarak Azerbaycan’ı ağırlayacak. 

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenen festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. 

Konuk ülke olarak Azerbaycan'ın ağırlanacağı festivalde 12 ülkeden 262 fotoğrafçının sergi ve gösterileri yer alacak. Festivalin küratörlüğünü Türkiye’de Fotoğraf Sanatının önemli isimlerimden Mimar Sinan Üniversitesi  öğretim üyesi Kamil Fırat üstleniyor.

Festivalin geçen yıl sanal olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan:

"Bizler fotoğraf tutkunlarını, fotoğraf tutkunları da Bursa FotoFest'i çok özledi. Her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir tarafından ve ülkemizin her coğrafyasından gelen fotoğrafçıları Bursa'da buluşturacağız. Festival kapsamında birçok panel, toplantı, atölye çalışmaları ve portfolyo değerlendirmeleri düzenleyeceğiz" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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