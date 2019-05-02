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“Dünyada kalan tek Demir Klisede Barok Masallar”

30 Nisan Salı günü uluslararası Kontrtenorumuz Nuri Harun Ateş’in projesi “Barok Masallar” konseri “Yaratıcı Çocuklar Derneği” yararına dünyanın demirden yapılmış ayakta kalan son kilisesi olan Sveti Stefan kilisesinde gerçekleşti.

“Dünyada kalan tek Demir Klisede Barok Masallar”

30 Nisan Salı günü uluslararası Kontrtenorumuz Nuri Harun Ateş’in projesi “Barok Masallar” konseri “Yaratıcı Çocuklar Derneği” yararına dünyanın demirden yapılmış ayakta kalan son kilisesi olan Sveti Stefan kilisesinde gerçekleşti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:54
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“Dünyada kalan tek Demir Klisede Barok Masallar”

DEMET AYDIN

İSTANBUL

30 Nisan Salı günü uluslararası Kontrtenorumuz Nuri Harun Ateş’in projesi “Barok Masallar” konseri “Yaratıcı Çocuklar Derneği” yararına dünyanın demirden yapılmış ayakta kalan son kilisesi olan Sveti Stefan kilisesinde gerçekleşti.

Cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte  Önder Cebeci’nin piyano eşliği ile aryalar seslendiren Nuri Harun Ateş’in kabare tadındaki anlatımıyla dinleyiciler Barok döneme büyülü bir yolculuk yaptılar.

Bulgaristan Konsolosluğu, Demet Sabancı ve Didem Çapa ‘nın ev sahipliği yaptığı gecede derneğin burs verdiği soprano Ekin Naz Kaptan da konuk olarak sahne aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.05.2019 11:57
Anahtar Kelimeler:
Barok MasallarDemir Kliseönce VatanDemet Aydın
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