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Dünyada ilk defa Türkiye’de organize edilen “II. International Greek Dances Congress”  Etkinliği...

100. Yıl Kadıköy Gökyüzü Lions Kulübü Başkanı Aynur Harmancı’nın liderliğinde; 30 Mart 2019 Cumartesi gecesi Tuzla Lagos Restautant’ta “II. International Greek Dances Congress” adlı gerçekleşen dans organizasyonuna Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komite Başkanı Zerrin Tever’in etkin desteğiyle katılım sağlayan seyircilerin sosyal destek programı dünyaca ünlü  dans eğitmenlerinin sirtaki şov gösterilerini izlemeleri ile gerçekleşti. 

Dünyada ilk defa Türkiye’de organize edilen “II. International Greek Dances Congress”  Etkinliği...

100. Yıl Kadıköy Gökyüzü Lions Kulübü Başkanı Aynur Harmancı’nın liderliğinde; 30 Mart 2019 Cumartesi gecesi Tuzla Lagos Restautant’ta “II. International Greek Dances Congress” adlı gerçekleşen dans organizasyonuna Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komite Başkanı Zerrin Tever’in etkin desteğiyle katılım sağlayan seyircilerin sosyal destek programı dünyaca ünlü  dans eğitmenlerinin sirtaki şov gösterilerini izlemeleri ile gerçekleşti. 

04 Nisan 2019 Perşembe 16:39
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Dünyada ilk defa Türkiye’de organize edilen “II. International Greek Dances Congress”  Etkinliği...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY 

100. Yıl Kadıköy Gökyüzü Lions Kulübü Başkanı Aynur Harmancı’nın liderliğinde; 30 Mart 2019 Cumartesi gecesi Tuzla Lagos Restautant’ta “II. International Greek Dances Congress” adlı gerçekleşen dans organizasyonuna Anadolu Yakası Lions Federasyonu Kültür ve Sanat Komite Başkanı Zerrin Tever’in etkin desteğiyle katılım sağlayan seyircilerin sosyal destek programı dünyaca ünlü  dans eğitmenlerinin sirtaki şov gösterilerini izlemeleri ile gerçekleşti. 

Geceye; Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, İzmir, Ankara, Muğla ve İstanbul’dan katılım sağlayan konuklar Kakapedia Yunan Dansları Eğitmeni Kaan Temizel’in liderliğinde  Yunan ezgileri ile sirtaki şovları yaptılar. Etkinlikte Yunan danslarının dünyadaki yıldızları olan Elena Shakallı, Chrıstos Shakallıs, Katarina Karatza ve Chrıstos Katouna Türkiye’de kaldıkları iki gün boyunca sirtaki, zeybekiko ve yerel Yunan danslarından pek çok örneği Türk ve Yunan öğrenciye öğreterek, gecede sirtaki şovları ile katılımcılara mutluluk dolu anlar yaşattılar. Ayrıca Yunan müziklerinin ülkemizdeki en önemli temsilcilerinden olan Evrim Ateşler ve orkestrası başarılı performansları ile geceye katılan konuklara müthiş greek müzikleri sundular. Gece bitiş konuşması eşliğinde plaketlerin dağıtımı ile son buldu.  

Önce Vatan Gazetesi

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