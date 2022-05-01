DÜNYACA ÜNLÜ YAZAR AKİF MANAF’TAN YENİ KİTAP

NEVAL KÜTÜK

Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Değersizlik Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.

Kitap arka kapaktan:

Gerçek şu ki değersizlik duygusu, insanın aile ilişkilerinden ve ebeveynlerin onu yetiştirme tarzından kaynaklanan psikolojik bir sorundur. Bu duygu, insanın öz güvenini sarsar ve onu mutsuz eder.

Değersizlik duygusu herkeste mutlaka vardır ama genelde bastırılarak göz ardı edilir. Bazıları bu duyguyu örtbas etmek için kendilerini herkese ispatlamaya çalışır. Üniversite üzerine üniversite okumak ve akademik kariyer yapmak gibi eylemlerin altında değer kazanma hırsı yatar.

Değersizlik duygusunun temel sebebi cahil ebeveynlerin kontrolcü tavırlarıdır. Bu duygunun başlangıcı ebeveynlerin çocuğu yetiştirme tarzından gelmektedir. Zira onlar da kendi ebeveynleri tarafından değersizleştirilmiş, şimdi de onlar kendi çocuklarını değersizleştirir.

Kendini değersiz gören insan bir yandan değer kazanmak için uğraşır, diğer yandan da önemsenmeyince üzülür. Bu iki yönlü dinamik değersizlik algısının pekişmesine neden olur. Buna dışsal stres de eklenince değersizlik duygusunun açığa çıkışı tetiklenir.

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik ve Yol gibi insana dair hemen her konuda 82 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor.

Elinizden düşüremeyeceğiniz, tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Değersizlik Psikolojisi”, değersizlik konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. Mutlaka okuyun.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27