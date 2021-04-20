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“Dünya Sanat Günü” Sergisi - Marki Sanat Galerisi’nde

20 Nisan 2021 Salı 12:12
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“Dünya Sanat Günü” Sergisi - Marki Sanat Galerisi’nde

HABER: ZAMBAK KARABAY

Nişantaşı’nın seçkin sanat galerilerinden Marki Sanat Galerisi; 13 Nisan’da Sanatçıların “Yeniden Başlamak Barış Dostluk ve Sanat İçin Mücadele Edelim” sloganıyla; eserlerinin açılışı yapılan “Dünya Sanat Günü”  karma sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergiye katılımıyla; Sayın Bedri Baykam’ın15 Nisan’da kişisel sergisi olması sebebiyle 13 Nisan’daki açılış konuşmasında şu sözleri ifade etti; “Sanatın kendi dışında hiçbir amacı yoktur, onun tek amacı kendisidir.” Kant ve “Bir millet sanata ehemmiyet vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur” M.Kemal Atatürk  Ekleyerek; serginin duyarlılığına dair şunları söyledi:

Ünlü İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ı “Dünya Sanat Günü” olarak kabul eden UPSD, Meksika’da 2011’de yapılan Unesco aıap 17. Dünya Sanat Dernekleri Genel Kurulu’nda Türkiye’yi temsil eden UPSD Başkanı Bedri Baykam'ın önerisi doğrultusunda, Leonardo Da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanması kurul tarafından kabul edildi.

Sergide Eserleri Bulunan Sanatçılar: Ahmet Kaya, Ayşen Can, Ayşin Yazıcı, Ayda Ataman, Ayda Gürkaynak, Azniv Çoban, Binnur Kaska, Can Varol, Cansever Bahçeci, Çiğden Şahin, Dilek Bozkurt, Ecevit Üresin, Galyna Zadyranchuk, Gökşen Parlatan, E.Murat Yücel, Esin Turşucu, Güven Sina Geçgin, İnci Gayret, İrem Özüpak, Hatice Celebcioğlu, Hülya Altınyurt, Selda Çapraz, Sabire Uyanıker, Serap İskender, Serap Karadeniz, Songül Toruncuoğlu, Şeyda Akış, Fiken Oktar Baykan, Nalan Yağcı, Nerkiz Akçura, Melahat Özcan Şener, Mevhide Mest Şahinler, Oya Arutan, Yeşim Şeşen, Yıldız Thwaites, Rüzgar Fidan

Sergi; 20 Nisan 2021 tarihine kadar Nişantaşı, Zafer Sokak No: 40 adresindeki Marki Sanat Galerisi‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık. Küratörler: Ayşegül Abay ve Kasım Tuygun


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sanat Günü Sergisi Marki Sanat Galerisinde
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