Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.548,43
ALTIN
916,39
DOLAR
14,74
STERLİN
19,06
EURO
15,97
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43...
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48...
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

DÜNYA SANAT GÜNÜ “SANAT VE SAVAŞ” 

Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 18 Nisan Pazartesi günü Bedri Baykam’ın önderliğinde Piramid Sanat’ta “Sanat ve Savaş” paneli gerçekleşti.

22 Nisan 2022 Cuma 12:57
DÜNYA SANAT GÜNÜ “SANAT VE SAVAŞ” 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 18 Nisan Pazartesi günü Bedri Baykam’ın önderliğinde Piramid Sanat’ta “Sanat ve Savaş” paneli gerçekleşti.

Ukrayna’daki istilanın 1,5 ayı aşkın zamandır insanlığın utancı olarak sürdüğü bir dünyada, sanatın ve savaş karşıtı düşüncenin sesi ne ifade edebilir? Şiddet, faşizm, katliamlara karşı sanatın, insanlığın ve demokrasinin arayışları... konunun duyarlılığına dair diğer değerli konuşmacılar da panelde konuşmalar gerçekleştirdi.

Konuşmacılar: Tamer Levent, Coşkun Aral, Sedef Kabaş, Osman Erden, Bedri Baykam

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sanat GünüSANAT VE SAVAŞBedri BaykamTamer LeventCoşkun AralSedef KabaşOsman ErdenZambak KarabayPiramid Sanat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜM ACILARIMIZDAN KURTULMANIN YOLU “BIRAKMAK” OLABİLİR Mİ?
TÜM ACILARIMIZDAN KURTULMANIN YOLU “BIRAKMAK” OLABİLİR Mİ?
LUIGI BALLARIN -MUTEŞEM MİMARİLER
LUIGI BALLARIN -MUTEŞEM MİMARİLER
‘3. Çizgi Film Festivali / Anifest kapsamındaki Animasyon Film Yarışması’ 17 Mayıs’ta yapılacak
‘3. Çizgi Film Festivali / Anifest kapsamındaki Animasyon Film Yarışması’ 17 Mayıs’ta yapılacak
Bakan Ersoy: Michelin Rehberi'nden aldığı destekle İstanbul marka değerini sağlamlaştıracak
Bakan Ersoy: Michelin Rehberi'nden aldığı destekle İstanbul marka değerini sağlamlaştıracak
ZEBUN 29 NİSAN’DA SİNEMALARDA
ZEBUN 29 NİSAN’DA SİNEMALARDA
En az 300 yıllık 1737 tahıl ambarı ile arı sereni belgelendi
En az 300 yıllık 1737 tahıl ambarı ile arı sereni belgelendi
Osman Hamdi Bey'in köşkü restore edilecek
Osman Hamdi Bey'in köşkü restore edilecek
“DÖNÜŞÜM” Sergisi
“DÖNÜŞÜM” Sergisi
Araştırmacı-Yazar Kamile Özdemir'in yeni kitabı çıktı
Araştırmacı-Yazar Kamile Özdemir'in yeni kitabı çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma