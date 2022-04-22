DÜNYA SANAT GÜNÜ “SANAT VE SAVAŞ” 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 18 Nisan Pazartesi günü Bedri Baykam’ın önderliğinde Piramid Sanat’ta “Sanat ve Savaş” paneli gerçekleşti.

Ukrayna’daki istilanın 1,5 ayı aşkın zamandır insanlığın utancı olarak sürdüğü bir dünyada, sanatın ve savaş karşıtı düşüncenin sesi ne ifade edebilir? Şiddet, faşizm, katliamlara karşı sanatın, insanlığın ve demokrasinin arayışları... konunun duyarlılığına dair diğer değerli konuşmacılar da panelde konuşmalar gerçekleştirdi.

Konuşmacılar: Tamer Levent, Coşkun Aral, Sedef Kabaş, Osman Erden, Bedri Baykam