Haber: Nedret Hotun

Pervin Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Dünya Koku Günü’ne özel lansman gerçekleşti.

İstanbul’da gerçekleşen Projehane tarafından organize edilen ve ev sahipliğini Pervin Ersoy’un üstlendiği davet cemiyet hayatından ünlü hanımlarını biraraya getirdi. Ev kokuları, mumlar ve banyo için özel olarak üretilen parfümlerin tanıtıldığı davette Pervin Hanım güzel kokunun insanın modunu yükselttiğini vurguladı.

Feryal Gülman, Nergis Pekuysal ve modacı Tuvana Büyükçınar Demir mağazada yer alan davetliler arasındaydı.