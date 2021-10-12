DÜNYA DİLİ TÜRKÇE 6. TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ YAPILIYOR

Haber – Hasret Dilek Delier

Festivale 13 Ülkeden 226 Film müracaat etti..

“Dünya Dili Türkçe” sloganıyla 6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali öğrenci ve profesyonel kategorisinde yapılan yarışmalardaki filmlerin konusu Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakışı olarak ele alındı. Festivale ise 13 ülkeden 226 film müracaat etti.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema Vakfının müştereken düzenlediği T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin desteklediği; devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ile basın medya kuruluşlarının proje ortağı olduğu “Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali” Gala ve Ödül töreni Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesinde yapılacak.

9 Ülkeden 23 Jüri üyesi görev yaptı

Müracaat eden profesyonel ve öğrenci filmleri, proje ortağı olan üniversitelerin Radyo TV bölümü öğretim üyeleri, TRT ve meslek örgütlerinden oluşan yönetmenler marifeti ile 10 öğrenci ve 16 profesyonel film finale kaldı.

6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Uluslararası Belgesel Yarışmasında finalistleri belirleyen Ön Jüri Üyeleri:

“Yönetmen- Yapımcı Alihan Erbaş, Yozgat Bozok Üniversitesi Akademisyen Batuhan Kalaycı, Karabük Üniversitesi, Akademisyen Burak Türten, TRT AVAZ Yayın Tasarımcısı - Görsel Yönetmen Erkan Baysal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Memduh Yağmur, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Stanbulbek Membetaliyev, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Akademisyen Yusif Quliyev, Yakın Doğu Üniversitesi Serkan Fundalar, Amasya Üniversitesi Timur Yılmaz ve Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalından Zeyde Yalıner Öbeli” oldu.

Finale kalan filmler profesyonel ve öğrenci filmleri; Ana jüri üyeleri tarafından 15 Kasım 2021 tarihine kadar belirlenecek.

6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Uluslararası Belgesel Yarışmasında Profesyonel dalda en iyi filmleri belirleyecek jüri üyeleri ise şu şekilde:

Jüri Başkanı Ertuğrul Karslıoğlu Yönetmen Türkiye, Daver Atabey Yönetmen – Eğitmen, Osman Emre Şen Yönetmen - TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı Aktüel Programlardan Sorumlu Müdür, Tataristan - Aysılu Hafızova / Senarist, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi, Özbekistan-Cahongir Qasımov / Yönetmen, Senarist, Azerbaycan-Nazim Hüseynov / Salname Belgesel Film Stüdyosu Müdürü, Kazakistan Satıbaldı Tekeyev / Yönetmen - Senarist Kırgızistan Taalaybek Kullmendeyev / Yönetmen O Ak İlbirs Orta Asya Sinemacılar Birliği Üyesi, Başkurdistan Vılyura Isyandavletova Yönetmen, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi ve Öğrenci jürisi marifeti ile 2021 yılı ayrıca üç filme özel ödül verilecek.

Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü Tamer Yigit’e

Türk Sinemasına büyük emekler veren usta oyuncu Tamer Yiğit’te unutulmadı ve ödül verilecek. Oynadığı filmlerde canlandırdığı karakterlerle Türk Kültürüne katkı veren Tamer Yiğit’e, “Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü” verilecek.

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Anısına Onur Ödülü verilecek

Yine her yıl olduğu gibi Türk Milletinin kültürüne sanatına ve ilmine katkı vermiş hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış bir değerli kültür sanat adamı adına onur ödülü verilecek.

Bu yıl da rahmetli Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş hoca anısına gala ödül töreni yapılacak ve “Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Onur Ödülü” en iyi filmlerden birisine takdim edilecek.

Gala Ve Ödül Töreni Haliç Üniversitesi Konferans Salonunda yapılacak

6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve ödül törenine 15 Ekim 2021 saat 14.00’ te ödüllü belgesel filmleri sergisi açılışı ile başlayacak. Profesyonel ve öğrenci dalında yarışan ilk üç film ve üç özel ödül alacak film açıklanarak ödüller sahiplerini bulacak.

Festivalde ödül alan Filmler ve katılan filmlerde oluşturulacak seçki Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Bosna Hersek, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çevrim içi ve salonlarda gösterime çıkacak. Ayrıca Proje ortağı olan yayın kuruluşlarının bir kısmında da belgeseller Türk Dünyası Belgesel kuşağı oluşturularak yayınlanacak.

Üniversiteler festivale katılan filmleri öğrencilerin derslerinde değerlendirecek

Festivale müracaat eden filmler proje ortağımız üniversitelerin Türkiye’den İstanbul Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi, Azerbaycan- Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Kazakistan Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Temirbek jurgenov Adındaki Kazak Milli Sanat Akademisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Özbekistan Devlet Medeniyet Kültür Sanat Enstitüsü, Makedonya-Amerika Fon Üniversitesi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrencilerin istifadesine sunulacak.

Ödül alan filmler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Bosna Hersek, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gösterime çıkartılacak. Yine Proje ortağı olduğumuz ve gösterime gittiğimiz ülkelerin bir kısım Televizyonlarında Türk Dünyası Belgesel kuşağı oluşturulacak.

Aşağıdaki web sitemizi ziyaret edebilir ve iletişim için 05320684371 – 05326031006 numaralardan bize ulaşabilirsiniz.

http://turkbelgesel.com/ https://www.turkdunyasisinemavakfi.com/