Dünya Basın Mensupları Derneği, 10. Yılını Çırağan Sarayı’nda Ödül Töreni İle Kutladı

HABER: ZAMBAK KARABAY

Kurulduğundan bu yana basın, medya ve yayıncılık sektörlerinde çok sayıda başarılı organizasyona imza atarak Uluslararası Arena’da ülkemizin prestejine katkı sağlayan Dünya Basın Mensupları Derneği Başkanı Sayın Muzaffer TUNÇ öncülüğünde 29 Mart 2021 tarihinde, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde Çırağan Palace Kempinski’de 10. Kuruluş yılını “Yılın EN’leri Ödül Töreni” ile Çırağan’da kutladı.

İstanbul Çırağan Sarayı Balo Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine birçok Bakan, Milletvekili, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Medya Sektörünün öncüleri, Ulusal, Tv Kanalı, Gazeteci, Bürokrat, Bilim Adamı, İşadamı, Sanatçı, dizi ve film yıldızı, Futbolcu, Kulüp, Vakıf ve Dernek Başkanı katılım sağladı ve ödülleri verildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen törene, basın ve medya dünyasından büyük ilgi vardı.