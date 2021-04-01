Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1415
ALTIN
451.174
DOLAR
8.1794
STERLİN
11.2017
EURO
9.6030
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim...
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet...
İcradan satılık fındık bahçesi
İcradan satılık fındık bahçesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünya Basın Mensupları Derneği, 10. Yılını Çırağan Sarayı’nda Ödül Töreni İle Kutladı

01 Nisan 2021 Perşembe 11:26
12 Okunma
Dünya Basın Mensupları Derneği, 10. Yılını Çırağan Sarayı’nda Ödül Töreni İle Kutladı

HABER: ZAMBAK KARABAY

Kurulduğundan bu yana basın, medya ve yayıncılık sektörlerinde çok sayıda başarılı organizasyona imza atarak Uluslararası Arena’da ülkemizin prestejine katkı sağlayan Dünya Basın Mensupları Derneği Başkanı Sayın Muzaffer TUNÇ öncülüğünde 29 Mart 2021 tarihinde, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde Çırağan Palace Kempinski’de 10. Kuruluş yılını “Yılın EN’leri Ödül Töreni” ile Çırağan’da kutladı.

İstanbul Çırağan Sarayı Balo Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine birçok Bakan, Milletvekili, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Medya Sektörünün öncüleri, Ulusal, Tv Kanalı, Gazeteci, Bürokrat, Bilim Adamı, İşadamı, Sanatçı, dizi ve film yıldızı, Futbolcu, Kulüp, Vakıf ve Dernek Başkanı katılım sağladı ve ödülleri verildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen törene, basın ve medya dünyasından büyük ilgi vardı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya Basın Mensupları Derneği10. Yılını Çırağan Sarayında Ödül Töreni İle KutladıZambak Karabay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de sanatsal heykellerle çocuklar, okumaya yönlendiriliyor
Mersin'de sanatsal heykellerle çocuklar, okumaya yönlendiriliyor
Kibyra'da bazilikal planlı kilisede 30 mezar bulundu
Kibyra'da bazilikal planlı kilisede 30 mezar bulundu
EVDEKİ SAAT ‘UZUNLAR’ İLE POPÜLER OLDU
EVDEKİ SAAT ‘UZUNLAR’ İLE POPÜLER OLDU
KALBEN VE TEOMAN’DAN SÜRPRİZ DÜET
KALBEN VE TEOMAN’DAN SÜRPRİZ DÜET
PİNK’İN BELGESELİ GÖSTERİME GİRECEK
PİNK’İN BELGESELİ GÖSTERİME GİRECEK
CEM ADRİAN’DAN ‘BİR KAR TANESİ’
CEM ADRİAN’DAN ‘BİR KAR TANESİ’
‘GENÇ CAZ’A BAŞVURULAR BAŞLADI
‘GENÇ CAZ’A BAŞVURULAR BAŞLADI
HER ŞEHRİ ÜNLÜLERLE GEZİYORUZ
HER ŞEHRİ ÜNLÜLERLE GEZİYORUZ
SİNOP’UN DENİZCİ GELENEĞİ KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE
SİNOP’UN DENİZCİ GELENEĞİ KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma