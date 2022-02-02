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DOT ‘SESİN RESMİ’ OYUNUNU SAHNELEYECEK

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:12
DOT ‘SESİN RESMİ’ OYUNUNU SAHNELEYECEK

Haber: Nedret Hotun

Kieran Hurley’in Edinburg’ta geçen oyunu şimdi İstanbul’da.

Bazen hangi şehirde olduğun fark etmez, hikayeler aynıdır.                

Sesini çıkaramayanların sesi olan oyun

Yazmaya olan inancını kaybetmiş oyun yazarı bir kadın ve hayatın şiddetinden kendini resim çizerek korumaya çalışan bir adam, İstanbul’un tepelerinde bir yerde karşılaşırlar. Bu karşılaşma sonrasında paylaştıkları her ikisinin de hayatını değiştirecektir. DOT’un seyirciye ‘Başkasının sesi olmak, başkasının hikayesini anlatmak  sizi hikayenin sahibi yapar mı?’ diye soran oyunu  ‘Sesin Resmi’ 5 Şubat’ta Oyun Atölyesi’nde sahnelenecek.  Kieran Hurley’ın yazdığı Mert Öner’in yönettiği oyunda Esra Bezen Bilgin ve Yağız Can Konyalı rol alıyor.

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DOT SESİN RESMİ OYUNUNU SAHNELEYECEK
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