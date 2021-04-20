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“DOSTLAR SERGİDE GÖRSÜN” Sergisi & Gallery Next

20 Nisan 2021 Salı 12:14
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“DOSTLAR SERGİDE GÖRSÜN” Sergisi & Gallery Next

HABER: ZAMBAK KARABAY


Yerli ve ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Dostlar Sergide Görsün” Karma Resim Sergisi, 15 Nisan’da Gallery Next’de gerçekleşti.

Pandemi dönemi açılışı kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 30 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 21 Nisan tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Eserleri ile ilk kez sergide yer alan Ressam Çağla Saydağ Karter sanatçı kimliğinden  kısaca şöyle bahsetti...

Çağla, şiir ve resim üzerine yoğunlaşan İstanbul’lu bir sanatçıdır. Resimleri ilhamını duygulardan alıyor; renkler ve soyut formlar aracılığıyla dışavurulan duygular; hüzün, zayıflıklar, mutluluk, aşk ve öfke.

Türkiye’de ekonomi ve Amerika’da işletme yüksek lisans eğitimi alan Çağla, Türkiye'de ailesinin organik tarım işini yönetirken organik ve inorganik şekiller ve çizgilerle duygusal bir bağ kurdu. Doğada olmak, etrafındaki tüm biçimleri takdir etmesine ve saygı duymasına yardımcı olarak gözlerini yeni görme biçimlerine açmıştır. 2011-2013 yılları arasında Moskova'da Anna Schipper Studio'da ve 2016-2020 yılları arasında Dubai'de Maria Peat Art Studio'da eğitmenlerle çalıştı. Mayıs 2020'de Lotus Eğitim Enstitüsü'nden Soyut Sanat diplomasını aldı.

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Eserleri Dubai, Varna, Bodrum ve İstanbul'da sergilendi.

"Düşünmeyi, kontrol etmeyi bırakıp duygularınızın yol göstermesine izin verdiğiniz, ruhunuzun renkleri ve dokularının parlamasına izin verdiğiniz o an paha biçilemez"

"Şiir, resim akar... Bu çılgınlığa dalmaya izin verin... Duygularınızın şekilden forma, formdan dokuya ve renge dönüşmesine, akmasına izin verin... Tıpkı hayatın kontrolsüzce akması gibi...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Arzu Çelikalp, Ayça Soygut, Aylin Denizer, Aynur Yalçıner Sencan, Azra Lale, Canan Harmancı Demirel, Ceren Tekin Karagöz, Çağla Saydağ Karter, Deniz İnceer, Ece Ergüler, Ecevit Üresin, Elif Zeynep Aşçı, Fahriye Göncü, Fevziye Semerci Oğuz, Gözde Aldemir Uysal, Gülgün Haksal, Hülya Özbek, Nezaket Cesur Kırşan, Nuray Alemdaroğlu, Ömer Cumhuroğlu, Röne Aziz, Rukiye Gedik, Semiha Sabuncu, Sibel Bayçora, Sinem Hayal Kaya, Zeynep Sarımustafa, Yasemen Berna Karanlık, Yasemin Kamhi, Yeşim Kale, Zeynep Köse

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Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DOSTLAR SERGİDE GÖRSÜN Sergisi & Gallery Next
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