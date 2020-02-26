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Doğu Yarın Başkent'te

Doğu Demirkol, stand up gösterilerine 2019'da olduğu gibi 2020'de de yoğun bir şekilde devam ediyor. Demirkol, Ankaralı hayranlarıyla bir kez daha yarın MEB Şura'da buluşacak

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:05
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Doğu Yarın Başkent'te

İSTANBUL- Mizah gücüyle 2019'da yüzden fazla gösterisiyle on binlerce kişiye aynı anda kahkaha attıran Doğu Demirkol, 2020'de de hayranlarının gününü keyiflendirmeye devam ediyor. Demirkol'un yaşadıklarını ve gözlemlerini kendine özgü mizahla sunduğu stand up gösterilerindeki duraklarından biri 27 Şubat'ta Ankara'daki MEB Şura olacak. BKM Mutfak Organizasyonu ile sahneye çıkacak olan Doğu Demirkol, Ankaralı hayranlarıyla bir kez daha buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Doğu Demirkol, başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Safa Sarı ile paylaştığı 'Bayi Toplantısı' adlı sinema filminin çekim sonrası çalışmaları ve 'Tutunamayanlar' dizisinin çekimleri nedeniyle yoğun günler geçirse de stand up gösterilerini aksatmıyor. Tüm yoğunluğuna rağmen aldığı teklifleri geri çevirmeyen Demirkol, hayranlarıyla yüz yüze olmaktan dolayı duyduğu mutluluğun tüm yorgunluğunu giderdiğini belirterek kendisini seyretmeye gidenlerle birlikte kahkaha atmanın yaşamının vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu dile getiriyor. 

Haber: Elif Hayvalı

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Elif HayvalıMizahDOĞU DEMİRKOLBKM Mutfak OrganizasyonuAnkaraBayi ToplantısıFarah Zeynep
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