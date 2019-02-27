TREKİN TURKEY İLE

BİR KIŞ MASALI SON

DOĞU EKSPRESİ İLE DÖNÜŞ YOLU...

HABER: SEVGÜL (KAYSERİLİOĞLU) EROĞLU

Kars Masalı’mızın sonuna gelirken bir heyecan, bir merak ve bir korku içindeyim.

Çocukluğumda yaptığım uzun mesafeli tren yolculuğunu anımsamam zor, heyecanım bu yüzden. Merak içindeyim çünkü; Selamsız Bando’su filminin o hafızamdan silinmeyen ilçe istasyonları formatı günümüz değişiminden nasibini almış mı yoksa güzelim aynı bakir imajda mı? Paradokslardayım.

Korkum mu?

Trende 24 saat benim gibi bir hiperaktife uyacak mı ?

Aslında 1310 kilometrelik Kars Ankara arasını 24.5 saatte tamamlayan, biletlerinin talep yoğunduğundan karaborsaya düştüğü ve hatta sosyal medyalarda koyun pazarlığı misali 1000-1500 liraya satıldığı DOĞU EKSPESİ’nin şanslı mudilerindeniz... Otur aşağı!!!

Ankara'dan Kars’a- Kars’tan Ankara’ya hareket eden Doğu Ekspresi Kırıkkale, Kayseri ve Sivas'tan itibaren sırasıyla Tecer Irmağı, Taşlı Deresi, Kangal Çayı, Karaboğaz Çayı, Çaltı Çayı, Çaltı önlerinden itibaren Fırat Nehri, Karasu Çayı, Aras Nehri, Süngütaşı Deresi gibi bölgenin önemli su yataklarının oluşturduğu derin vadileri izleyerek gidiyor çuf cuff…

Kars Garı kalabalık!

Kars Garı buram buram sevda kokuyor!

Kars Garı sabahın ilk ışıklarını heyecanla bekleyen insanları ağarlamakta !

Toplu bir foto karesini arkamızda tarihle özdeşleştirerek alıyoruz.

Rehberimiz Sevgili Argun şimendifere bakar gibi görünen ilk binenlere;

Bak yavrum bu kompartıman, bu pullman, bu lokomotif, yok canım bu kömürlü değil dersinde ...

Karıncalar gibiyiz. Bir sağ bir sol ne eksik ne gedik düşünüyor beyinler. Türk insanıyız ya... bir gün sokağa çıkılmayınca savaş zannedip marketleri deviren bir toplum. Açlık hissi ruhumuza kadar işlemiş. İşte bu yüzdendir ki eller poşet dolu...

Trenler öyle düt müt dinlemiyor. Saatinde içindeysen yaşadın yoksa heba olur gider tüm vesvese...

Düştük yola! Düştük de ben bir bu yaka bir diğer yaka, mesafe 2.5 metre anca. Çekil oda arkadaşım Nezihe şurayı da ölümsüzleştireyim bir makina, bir telefon dur bir de video alayım gezme delisi anama gösteririm.

Nezihe’m çok tatlı, kurduğu küçük dünyasında yaklaşmakta olan 2018 i en güzel duygular ve dekorla ağarlama çabasında. Detayları en ince ayrıntısına kadar hiç yüksünmeden taşımış!

Sayesinde ‘En güzel kompartıman ödülü’nü aldık.

Dekorasyondan kaçıp buralara gelmişim ah be arkadaşım boğuluyorum diyemedim tabii. O kadar mutlu ve heyecanla hazırladı ki odamızı. Saatlerce...

Bembeyaz battaniyeleri omuzlarına kadar çeken Anadolu’mun uçsuz bucaksız köy kasaba espaslarındayız.

Boynum lokomotifin tünellere girişini çıkışını hafif kıvrılışlarda yakalamak için kasılmış vaziyette...

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Zamanın geçişini karla kaplı şehir siluetlerinin gölgelerinden takip ediyorum. Tıpkı gölge dersi verir gibi. Işık kaynağı aşağı indikçe gölgeler uzuyor.

Ah hayat ne güzelsin!

Şükürler olsun ki tecrübelerimi, bilgilerimi özümleme ve birileriyle paylaşabilme fırsatı veriyorsun.

Derken kahve yaptı canım oda arkadaşım relaxlık dorukta!

Ekip arkadaşlarımız komşu oda gezilerine başladık. Nezihe’nin yeniyıl için hazırladığı masada kadeh tokuşturup, bu yılında sağlık bereket içinde mutluluğumuzun artarak geçmesini diledik.

Ve ranzamızda hangi kata kim yatacak konusunda oda arkadaşımla uzlaşarak uzandık. Dışarıda kar o kadar sessiz ve anlamlı dans ediyordu ki pencereden seyretmekten ve istasyon adı okumaktan sabahı etmiştim. Aklım Sivas istasyonunda kaldı. Sanki ben çocuktum ve babamın tayini buraya çıkmıştı. Ne büyyüük hazlar bunlar yarabbim. Geçmişten geleceğe o muhteşem cuf cuf sesleriyle akıp gitmek!

Hani 24 saatti ya’ daha ‘yeni bindik’ dedim günün ilk ışıkları vagonları selamlarken.

‘Bir 24 saatte bonus verselerdi ben doyamadım loooo’

...

Ankara Garı’na yaklaşırken hepimiz keyiften yorgun düşmüş, renkler gitmiş, saç baş karışmış bir haldeydik.

Mutlu çok mutlu sarıldık birbirimize ve bu paylaşımların devamlılığını dileyerek.

...

Bu yolculuğu şiddetle tavsiye ediyorum.

İlaç Gibi !!!

ANIMSAMA; Yıllar önce Suadiye Sahili doldurmaları olmadan önce iç mimarlığını yaptığım bir yalının alt katında adamın özel bir hobi odası vardı. Ve dünyanın her yerinden topladığı tren ve donanımlarını- tünel, istasyon dağlar tepeler maketleri- gerçekvari çalışır vaziyette kurmuştu. Öyle ki tren geçitleri gerçek bir şekilde otoyolları kesiyordu.

Bu hazineye adam gözü gibi bakıyor, kimseyi odaya yaklaştırmıyordu. Ve;

Tam anlamıyla hobilerin insan hayatındaki önemini kavrayamadığım o yaşlarımda ki şaşkınlığım şimdi cuk yerine oturmuştu.

Bu tatları bize yaşatan

TREKİN TURKEY VE ARGUN BAYDAN ÇOK TEŞEKKÜRLER!

Gazete bilgilerimden;

İLK SEFER 1949'DA YAPILDI

Ankara'dan itibaren yapımına 1920'li yıllarda başlanan Ankara ile Kars arasındaki demir yolunun Ankara ve Erzurum arası, 1949'da tamamlandı ve ilk yataklı vagonla yolculuk gerçekleştirildi. İstanbul ile Erzurum arası başlayan Doğu Ekspresi, Kars bölgesinde Ruslardan kalma hatla yapılan birleşmeyle 1973 yılından itibaren İstanbul ve Kars arasında hizmet vermeye başladı. Uzun yıllar Haydarpaşa'dan Kars'a yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tren, Ankara- İstanbul hızlı treninin faaliyete geçmesiyle 2012'den itibaren Ankara ile Kars arasında sefer yapmaya başladı. 'Başkentray' projesi kapsamında Doğu Ekspresi, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Irmak- Kars- Irmak'ta hizmet veriyor ve yolcuların Ankara ile Irmak arası ulaşımı TCDD tarafından otobüslerle sağlanıyor.

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