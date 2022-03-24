“Doğanın Rengi” Sergisi - Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılardan Ayfer Yelken kısaca kendini anlattı: "1965 Ekinlik doğumluyum. İlk ve Orta eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Türkiye’ye gelip, Bakırköy Kız Meslek Lisesi Resim Bölümünden 1986 yılında mezun oldum. 27 yıl çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra emekli oldum. Amatörce başladığım çakıl taşları ile resme, 6 yıldır profesyonel olarak devam etmekteyim. Bir çok karma sergilere, fuarlara katıldım. 2. Kişisel sergimi yapmaktayım. Bekar ve iki çocuk annesiyim."

Sergide Eserleri Olan diğer sanatçı Atilla Yıldırım’da tanıtımını yaptı: "Kırşehir, Mucur doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar çeşitli Devlet Kurumlarında Üst Düzey Yöneticilik yaptım. 2010 yılından itibaren Amatör olarak başlamış olduğum Resim çalışmalarıma Profesyonel olarak devam etmekteyim. Bazı sanatçı arkadaşlarımla birlikte 20 Karma Sergiye katıldım. 5. Kişisel Sergimi yapmaktayım. Anadolu’nun engin kültürü, yaşamı, mitolojisi ve doğasından esinlenerek yağlı boya, sulu boya, pastel boya ve kuru fırça resim çalışmaları yapmaktayım. Hayatımda en keyif aldığım, huzur bulduğum anlar resim, yemek ve peyzaj yapmak. İki çocuk babasıyım."

“Doğanın Rengi” adlı sergi; “Tarık Zafer Kültür Merkezi”nde 28 Mart 2022 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.