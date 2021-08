Do Art Sanat Galerisi - Silvio Piesco Sergisi

ZAMBA KARABAY

İSTANBUL

Galeri Sanat Yönetmeni Hakan Körpi ve Galeri sahibi Seyed Davoud; açılış konuşmasında: “Uluslararası serginin planlaması aylar öncesinden yapıldı. Fakat bugün ülkemizin yaşadığı felaket anlatılır gibi değil. Böyle acı günlerde açılış yapmak çok zor, iptal etmek ise çok kolay. Çok düşündük üstünde, iptal etmeyip açılışı yapacağız. Satışlarımızdan elde edilen gelirin tamamını da ağaç dikimi için Tema’ya aktaracağız. Böylece hem sergimizi yapmış hem de ülkemizin uğradığı zararın giderilmesi için küçük bir katkı sunmuş olacağız. Gün dayanışma günüdür, açılışımıza tüm dostları bekliyoruz” dediler...

Sergi, 31 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.

Silvio Piesco; Müzisyen, Fotoğrafçı ve Sanatçı. Müzisyen olarak, uluslararası tanınmış yönetmenlerle tiyatro için müzik yönetmenliği yaptı. Halen Reklam ve Sinema alanında müzik yapımcılığı ve her iki alanda da sayısız ulusal ve uluslararası ödüle sahiptir. Bir fotoğrafçı olarak belgesel ve yazarlık fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar geliştiriyor. Museum of Image and Sound of Sao Paulo’da ve Dalon D ’Automne France-Breziya’da sergileri bulunmaktadır. Plastik bir sanatçı olarak. Eu Clides heteronimi altında illüstrasyon ve fotoğraf tekniklerini karıştırdığı işler geliştiriyor.