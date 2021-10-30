Do Art Sanat Galerisi – Parisa Nami Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sanatçı Parisa Nami’nin “Hayal Kuşları” Solo Heykel sergi açılış konuşmasını Galeri Sanat Yönetmeni Hakan Körpi ve Galerist Seyed Davoud’un yaptığı sergi; İstanbul’un Nişantaşı ilçesinde, Do Art Sanat Galerisi’ nde 25 Ekim 2021 günü yapıldı.

Sergi, 2 Kasım’a Meşrutiyet Mahallesi, Kevser Sokak, No: 4 Şişli - İstanbul adresinde ziyaret edilebilecek.

Parisa Nami Germi Ardebil-Iran 29.09.1988 doğumlu. El sanatlar lisans derecesi, Mimarlık Fakültesi, Mazandaran Üniversitesi, Iran 2007-2011. Dönemin en iyi öğrencisi ve üstün yetenekli öğrenci, yüksek lisanas programa giriş sınavsız kabul. Kültürel programların aktif ve örnek öğrencisi, 2008 yılı dönemi. Sanat Araştıma Yüksek lisans derecesi. Güzel Sanatlar Fakültesi, Tebriz İslamı Sanatlar Üniversitesi’nde, IRAN, 2011 -2013. Tebriz İslami Sanatlar Üniversitesi’nın örnek araştırma öğrencisi 2012

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