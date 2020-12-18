DİYARBAKIR’IN KÖYÜNDEN ANKARA TRT RADYOSU’NA UZANAN BİR GÜÇ VE AZİM HİKÂYESİ 

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İSTANBUL

Hep Sevgili Kalalım ve Kalbim Pera kitapları ile tanınan yazar Birol İnan, pandemi süresince yaşamını kaybeden müzik emekçilerine ve kahraman sağlık çalışanlarına ithaf ettiği yeni romanı ile okurları ile buluştu: Biliyordu Dönmeyecektim. Cesur ve sıradışı karakterler yaratmayı seven İnan, üçüncü romanında 1970’li yıllardan günümüze dek uzanan bir başarı öyküsünde sadece hızla yükselen bir şarkıcıyı değil Türk halk müziğini, Anadolu’nun renklerini ve Türkiye’nin dönüşümünü de anlatıyor.

“70’li, 80’li, 90’lı yılların Türk halk müziğimizin Recep Kaymak, Şakir Öner Günhan, Sevim Seçkin gibi önemli sanatçılarıyla uzun yıllardır komşuluk yapıyorum. Anıları, yaşadıkları zamanın atmosferi normal insanlar için sıradışı. Yazmamak olmazdı,” diyen yazar, Turan Demir karakterinin yaratılmasında Recep Kaymak’tan esinlendiğini de belirtti; “Bana anlattıkları bizzat şahit olmadığım bir dönemin hikâyeleriydi. Yıllar önce sahneleri bıraktığı halde müthiş bir gırtlağı, olağanüstü güçlü bir sesi var. Bir defasında sesini sonuna kadar açtığım hoparlörlere meydan okudu ve söyleyen ünlü tenoru sesiyle bastırdı. Hayret edilecek kadar disiplinli ve hırslı bir kişiliktir. Etkilenmemek mümkün değildi. Ama romandaki olay örgüsü, hikâye tamamen benim hayal ürünüm.”

Arka kapak yazısı:

Anasının lafı kulaklarındaydı: Önce adam olacaktı adam! Turan Demir, dağların, taşların, asırlık ağaçların, köyün çamurlu gölündeki kurbağaların sesini dinledi; hepsi de “Başaracaksın,” diyorlardı. Ailesi kendisi ile gurur duyacaktı. Öyle çok bakmıştı ki evlerindeki külüstür radyoya; üstüne serilmiş dantelin her bir ilmeği beynine kazınmıştı. Diline yapışmış türkülerini, gizli sevdasını sırtlandı ve Diyarbakır’dan yola çıktı: Aşkını duyurmaya, plaklar yapmaya, radyonun yıldızı olmaya karar vermişti bir kere. Uzun hava okumaya başladığında sesi ile bardakları çatlatan bir efsane, Turan Demir, Türkiye’yi kucaklamaya hazırdı!

Diyarbakır’ın yoksul bir köyünden Ankara TRT koridorlarına uzanan Turan Demir’in öyküsünde, Birol İnan, okuruna sadece bir güç ve azim hikâyesi anlatmıyor; 1970’li yıllardan günümüze dek Türkiye’nin dönüşümünü de gösteriyor. Bibi, Yakışıklı, Eşek Hasan, Kulaksız, Lebdeğmez Murat, falcı Figo ve bergomot kokulu parfümler süren Ayda gibi karakterleri ile Biliyordu Dönmeyecektim, sizi uzun süre etkisi altında bırakacak.