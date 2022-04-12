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Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 5'inci etaba gelindi

12 Nisan 2022 Salı 14:37
Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 5'inci etaba gelindi

DİYARBAKIR  - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmalarında 5'inci etap başladı. Restorasyonu yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Münir Karaloğlu, amaçlarının surları muhafaza ederek, gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 2015’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlarda 'Diriliş' sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Kamulaştırma çalışmasının ardından başlatılan restorasyonda 5'inci etaba gelindi. Surlarda 11 burcu ve 950 metrelik bölümü kapsayan etaptaki çalışmaları, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Münir Karaloğlu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile yerinde inceledi. 5'inci etap çalışmalarının 500 gün içerisinde bitirilip, halkın hizmetine sunulması hedefleniyor. 

'AMACIMIZ SURLARI MUHAFAZA EDİP, GELECEK NESİLLERE AKTARABİLMEK'

Zaman içerisinde insan eliyle burçlara çok zarar verildiğini belirten Vali Karaloğlu, "Burçların arka yüzünde insanlar burçlara bitişik evler yapmışlar ve evlerini genişletmek için burçların orijinal duvarlarını sökerek orada yüklükler oluşturulmuş ve zarar verilmiş. İşte bunların tamamı bu restorasyonla giderilecek ve surları inşallah ecdadımızdan devraldığımız gibi bizden sonra gelecek nesillere de yaşayacak bir şekilde aktarmanın derdi içerisindeyiz. Surlarla ilgili yaptığımız şey sadece restorasyon değil. Daha önce bu surun hem iç kısmında hem dış kısmında evler vardı bu bölgede. Önce buradaki gecekondu yapılar temizlendi. Onlar temizlenmeden zaten bugünkü görüntüyü elde etmemiz mümkün değildi. Sonra arka tarafta millet bahçesi yapıldı. Bu restorasyon tamamlanınca üstünde bulunduğumuz alanda da yine kurum tarafından onaylanmış bir regülasyon projemiz var. Bu alanda yine vatandaşlarımızın gelip gezebileceği yeşil alan planlanıyor. 5'inci etap içerisinde bulunduğumuz bu alandan Keçi Burcu'na kadar 950 metrelik kısmını bu ihale içerisinde yapacağız. Ama bir 500 metre Mardinkapı'ya kadar tekrar surumuz kalıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla yapacağımız görüşmelerde kalan 500 metreyi de yakın bir zamanda ihale etmek istiyoruz. Bütün amacımız, Diyarbakır’ın en çok bilinen ve Diyarbakır’ı tanıtırken en çok kullandığımız değerimiz olan Diyarbakır surlarını muhafaza etmek ve gelecek nesillere kendi orijinal haliyle devredebilmek. İnşallah 500 gün içerisinde bu 950 metrelik sur kısmını tamamlayıp insanlarımızın ziyaretlerine açmayı hedefliyoruz. 2 sene öncesiyle bugünkü fotoğrafları yan yana koyduğunuzda inanılmaz bir görüntü ortaya çıkacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır SurlarıRestorasyon
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