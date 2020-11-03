DİPNOT’TAN YENİ Polisiye

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Günaydın’ın romanı konusunu Türkiye’nin yakın tarihindeki karanlıkta bırakılmış olaylardan alıyor ve okuru ‘faili meçhul’ cinayetlerin, gizli servis operasyonlarının ve katliamların kıyısından Türkiye’nin yakın tarihinde bir dolantıya çıkarıyor.

Melih Günaydın “Sürgün Avı”nda yakın tarihin terekesinde biriken bu malzemeyi ustalıkla bir polisye romana taşıyor. Başlangıçta çok farklı saiklerle işlendiği düşünülen bir cinayet vakasının soruşturulması sürecini kâh Ortadoğu coğrafyasının sınırlarına, Arap baharına; kâh Avrupa'nın konferans salonlarına, sosyal medya ağlarına; kâh Türkiye'nin kırk-kırk beş yıl öncesine, polisler tarafından öldürülen gençlerin hikâyelerine ustalıkla taşıyor. Romanındaki Suriyeli, Kürt, Türk kahramanları bize alçakgönüllü bir duyarlılıkla tanıştırıyor. Göçmenler, yoksul üniversite öğrencileri, gözüpek gazeteciler, sınır kaçakçıları, polisleri soruşturan polisler… Günaydın bu romanında gözümüzün önünde olup biten şeylere biraz daha yakından bakıyor.

Kitap, 16 Ekim’de raflarda ve internet kitapçılarında olacak.