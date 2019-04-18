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DİBEKLİHAN’DAN DÜNYA SANAT GÜNÜNE ÖZEL KARMA SERGİ…

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü 2019 Cenap Tezer Sanat Sezonu’nu anlamlı bir sergiyle açıyor… 

DİBEKLİHAN’DAN DÜNYA SANAT GÜNÜNE ÖZEL KARMA SERGİ…

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü 2019 Cenap Tezer Sanat Sezonu’nu anlamlı bir sergiyle açıyor… 

18 Nisan 2019 Perşembe 17:33
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DİBEKLİHAN’DAN DÜNYA SANAT GÜNÜNE ÖZEL KARMA SERGİ…

İSTANBUL 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Dibeklihan’da Yıldız Kenter Sanat Galerisi’nde açılacak olan sergide, “BİR ARADA” temasıyla  farklı disiplinlerden kırk sanatçının kırk seçkin eseri sergilenecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve farklı şehirlerden heykel, seramik, resim, fotoğraf, grafik gibi pek çok disiplinden sanatçının bir araya geleceği sergide; Tayfun AKDEMİR, Salih AKMAN, Neda İSMAİL ATAR, Selvihan KILIÇ ATEŞ, N.Şule ATILGAN, Ayşe CANBOLAT, Neyir DEREOĞLU, Memet EMRE, Derviş ERGÜN, Aykut ALP GÜREL, Esma Burcu SERELİ HAVASİ, Sevdiye KADIOĞLU, Özgür KAPTAN, Burcu ÖZTÜRK KARABEY, Betül DEMİR KARAKAYA, Zehra KAYATAŞ, Bengisu KELEŞOĞLU, M. Gökçen KILINÇ, Deniz C. KOŞAR, Özüm KOŞAR, Musa KÖKSAL, Elif KÖSE, Mine KÜÇÜK, Murat ÖZBAKIR, Esra SAĞLIK, Anıl SARIKAVAK, Erhun ŞENGÜL, Semiha YILDIRIM, Ezgi YÜKSEL, Enis T. TAN, Kenan TEMİZEL, Raife TOKYÜREK, Varol TOPAÇ, Sema OKAN TOPAÇ, Erol TURGUT, Esra TUNCALI, Almıla YILDIRIM, Barış YILMAZ, Nilay ÖZSAVAŞ ULUÇAY, Canan ZÖNGÜR’ün eserleri yer alacak.

15 Nisan 2019 Pazartesi gününe özel Dibeklihan’da yapılacak olan “BİR ARADA” temalı karma sergi, sezonun ilk sergisi olarak açılışını Orhan Kemal Meydanı’nda saat 18:30’da gerçekleştirecek. Sergi, 30 Nisan tarihine kadar pazartesi günleri dışında her gün 10:00 – 18:30 saatleri arasında izlenebilecek.

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