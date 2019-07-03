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Devrek bastonları göz kamaştırıyor

Kayseri'de düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılan Zonguldaklı baston ustası Ali Akcasu'nun (57) yaptığı bastonlar, büyük ilgi gördü.

Devrek bastonları göz kamaştırıyor

Kayseri'de düzenlenen 'Geleneksel El Sanatları Festivali'ne katılan Zonguldaklı baston ustası Ali Akcasu'nun (57) yaptığı bastonlar, büyük ilgi gördü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38
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Devrek bastonları göz kamaştırıyor

KAYSERİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen, 'Kayseri Geleneksel El Sanatları Festivali'ne 30 ilden sanatçı katıldı. Çini, oyuncak, kukla, baston, telkari, ipek dokumacılığı ve halı gibi el sanatları alanında yapılan çalışmalar, festivalde yer aldı. Festivalde en çok ilgi gören çalışmaların başında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gelen Ali Akcasu'nun yaptığı bastonlar oldu. 36 yıllık baston ustası evli 2 çocuk babası Ali Akcasu'nun yaptığı el emeği bastonları, üzerindeki işlemeleriyle dikkat çekti.

'AĞAÇLAR DEPODA 1 YIL BEKLİYOR'

Akcasu, dünyaca ünlü Devrek bastonunun kızılcık ağacından yapıldığını, bu ağacı Devrek'te köylülerden Eylül ve Şubat aylarında satın aldıklarını söyledi. Ağaçları depoda 1 yıl beklettikten sonra işleyerek bastonları yaptıklarını anlatan Akcasu, mesleği oğluna da öğrettiğini belirterek, "Oğlum şimdi, Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu’nda açılan Baston Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ders veriyor. Ben de dönem dönem Halk Eğitim Merkezi’nde baston yapımıyla ilgili dersler veriyorum. Yine Halk Eğitim Merkezi kanalıyla açık cezaevinde mahkûmlara ders verdim. Geleneksel el sanatlarımızdan baston yapımını yaşatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devrek BastonlarıKayseri
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